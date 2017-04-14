Обнародованы результаты по 11 предметам пробного ВНО. Главная

В личных кабинетах участников пробного тестирования и на сервисе «Определить результаты пробного ВНО» размещены результаты пробного ВНО по истории Украины, математике, биологии, географии, химии, физике, английскому, немецкому, французскому, испанскому и русскому языкам. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Отмечается, что результаты по шкале 1-12 и шкале 100-200 получили только те участники, которые внесли свои ответы в сервис определения результатов.

Рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога «сдал / не сдал» и определения результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету:

история Украины – 26

математика – 12

биология – 28

география –29

химия – 20

физика – 15

иностранные языки – 16

русский язык – 29.

«Пороговый балл – это количество тестовых баллов, которые может набрать минимально подготовленный абитуриент. При установлении порога "сдал / не сдал" учитывается количество заданий в тестах и ​​количество участников, которые сдавали пробное ВНО», – отметили в пресс-службе.

Абитуриенты, результаты которых были не ниже «порогового балла», получили оценку по шкале 100-200 баллов.