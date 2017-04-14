Обнародованы результаты по 11 предметам пробного ВНО. Главная

В личных кабинетах участников пробного тестирования и на сервисе «Определить результаты пробного ВНО» размещены результаты пробного ВНО по истории Украины, математике, биологии, географии, химии, физике, английскому, немецкому, французскому, испанскому и русскому языкам. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.
Отмечается, что результаты по шкале 1-12 и шкале 100-200 получили только те участники, которые внесли свои ответы в сервис определения результатов.
Рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога «сдал / не сдал» и определения результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету:
- история Украины – 26
- математика – 12
- биология – 28
- география –29
- химия – 20
- физика – 15
- иностранные языки – 16
- русский язык – 29.
«Пороговый балл – это количество тестовых баллов, которые может набрать минимально подготовленный абитуриент. При установлении порога "сдал / не сдал" учитывается количество заданий в тестах и количество участников, которые сдавали пробное ВНО», – отметили в пресс-службе.
Абитуриенты, результаты которых были не ниже «порогового балла», получили оценку по шкале 100-200 баллов.
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