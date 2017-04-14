Игроки «Шахтера» поупражнялись в жонглировании. Главная

Футболисты донецкого «Шахтера» перед сегодняшней тренировкой попробовали себя в новом амплуа. Об этом пишет «Сегодня.ua».
Так, бразильские легионеры Марлос и Марсио Азеведо поупражнялись в жонглировании. 11-й номер «Шахтера» удивил легкостью исполнения циркового трюка, а вот у Марсио получилось не так успешно.
Марлос в текущем сезоне провел за «горняков» 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
На счету Азеведо, который только недавно восстановился после серьезной травмы, один матч в Лиге Европы.
Вы должны это видеть! 🎩 Новые навыки Марлоса. https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/VjJsTndcLV— FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 14 апреля 2017 г.
Фото: AFP
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