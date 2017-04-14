Игроки «Шахтера» поупражнялись в жонглировании. Главная

Футболисты донецкого «Шахтера» перед сегодняшней тренировкой попробовали себя в новом амплуа. Об этом пишет «Сегодня.ua».

Так, бразильские легионеры Марлос и Марсио Азеведо поупражнялись в жонглировании. 11-й номер «Шахтера» удивил легкостью исполнения циркового трюка, а вот у Марсио получилось не так успешно.

Марлос в текущем сезоне провел за «горняков» 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

На счету Азеведо, который только недавно восстановился после серьезной травмы, один матч в Лиге Европы.

Фото: AFP