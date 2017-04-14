Писанки детей-переселенцев можно увидеть на фестивале в центре Киева. Главная

В историческом центре Киева – на пространстве между Софией Киевской и Михайловским Златоверхим монастырем – до 23 апреля можно полюбоваться мегаписанками. В этом году организаторы Всеукраинского фестиваля писанок собрали их рекордное количество – 585. На Михайловской площади выставлены писанки, представляющие традиционные росписи регионов Украины. Среди них 111 яиц, которые расписали дети. «ДН» нашли две работы, над которыми трудились 25 детей-переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Самым юным художникам едва исполнилось 4 года, а старшим уже 12 лет.

На участие в данном проекте юных переселенцев вдохновила Ирина Попова – директор благотворительного фонда «ДИТИНЕЦЬ», чья организация с 2014 года опекается детьми из Донбасса, которые сейчас проживают в Киеве и Киевской области. Поскольку фонд каждый год проводит мастер-классы по традиционному писанкарству, то решено было объединить приятное с полезным. Дети знакомились с национальным искусством, рисовали, фантазировали и общались. «Перед началом работы дети долго изучали знаки и символику, их значение. Они понимали, что писанка – это послание, письмо к Богу, и она является оберегом», – поделилась Попова.

Буквально за неделю дети успели разрисовать две писанки, каждая из которых 70 см высотой и 54 см в диаметре. «Изначально я планировала, что будет две группы детей – младшего школьного возраста и среднего. Но получилось все по-другому. Каждый ребенок, который приходил к нам во время весенних каникул, хотел поучаствовать в создании писанки. Так что не было четких возрастных границ, что одно яйцо разрисовали дети от 5 до 8 лет, а второе те, кому от 9 до 14 лет. Участвовали все, и каждый делал то, что ему по душе», – рассказала директор фонда «ДИТИНЕЦЬ».

Как итог совместной и дружной работы – две писанки «Клаптик мого Великодня» и «Казка мого дива». «Первая писанка напоминает "пэчворк" – лоскутное шитье. На каждом из ярких кусочков каждый ребенок привносил что-то свое: цветочки, сердечки, ангелочков. На второй писанке изначально хотели изобразить рыбу. Это продолжение рода, а с приходом христианства она стала обозначать самого Иисуса Христа. Потом решили на рыбке нарисовать детей: кто-то играет на скрипке, кто-то ест леденец, кто-то пускает мыльные пузыри. Но в процессе дети предложили рыбу поменять на кита, чтобы все смогли вместиться. Но в конечном итоге все равно не все удалось реализовать. Элементарно не хватило времени для воплощения всего задуманного», – отметила она.

Справка «ДН»

Благотворительный фонд «ДИТИНЕЦЬ» был создан в ноябре 2014 года. Он реализует программы в сфере культуры, искусства, образования, науки, духовного и физического развития личности малышей и подростков, а также способствует развитию филантропии и благотворительности. Основная цель – социальная защита и поддержка, содействие гармоничному развитию и талантов детей-переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

Анна Курцановская