Футбол: «Заря» – «Динамо» – 0:1. Главная

Завершился матч 25-го тура Лиги Пари-матч, в котором луганская «Заря» сыграла с киевским «Динамо».
«Заря» (Луганск) – «Динамо» (Киев) – 0:1 (0:1)
14.04.2017. Лига Пари-матч. 25 тур
Стадион «Славутич-Арена», Запорожье.
Температура: 12°С. Зрителей: 7498.
Главный арбитр – Анатолий Жабченко (Хмельницкий)
Ассистенты арбитра – Игорь Алехин (Хмельницкий), Виктор Матяш (Донецк)
4-й арбитр – Юрий Грисьо (Львов)
Судейский наблюдатель – Александр Кран (Харьков)
Директор матча – Владислав Ищенко (Запорожье)
Офицер безопасности – Олег Базай (Запорожье)
«Заря»: 91. Игорь Левченко, 12. Рафаэль Форстер, 44. Вячеслав Чечер, 5. Артем Гордиенко, 39. Евгений Опанасенко, 95. Эдуард Соболь, 4. Игорь Чайковский (К), 8. Игорь Харатин, 11. Паулиньо, 22. Желько Любенович (7. Иван Петряк, 30, 10. Джаба Липартия, 46), 42. Деннис Бонавентуре.
Запасные игроки: 77. Олег Чуваев, 2. Артем Сухоцкий, 17. Гегам Кадимян, 24. Дмитрий Гречишкин, 99. Андрей Пилявский.
Главный тренер: Юрий Вернидуб.
«Динамо»: 35. Максим Коваль, 4. Александар Пантич, 5. Антунеш, 8. Владимир Шепелев (17. Сергей Рыбалка, 77), 9. Николай Морозюк, 10. Андрей Ярмоленко (К), 16. Сергей Сидорчук, 19. Денис Гармаш (18. Никита Корзун, 88), 24. Домагой Вида, 41. Артем Беседин (20. Роман Яремчук, 85), 44. Тамаш Кадар.
Запасные игроки: 72. Артур Рудько, 14. Зураб Очигава, 29. Виталий Буяльский, 32. Валерий Федорчук.
Главный тренер: Сергей Ребров.
Голы: Денис Гармаш 39.
Предупреждения: Рафаэль Форстер 79 – Владимир Шепелев 68, Александар Пантич 70.
Удары (в створ): 3(1) – 8(2).
Угловые: 4-5.
Офсайды: 4-2.
По материалам пресс-службы ФК «Заря»
Комментарии