Мариуполь – первый город в Украине, присоединившийся к системе «Prozorro. Продажи». Новости

Мариуполь стал первым городом в Украине, который присоединился к проекту «Prozorro. Продажи». Основной целью проекта является построение максимально прозрачной и эффективной системы продажи государственного имущества в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По своей структуре новый проект во многом похож на систему электронных закупок Prozorro, с той лишь разницей, что в данном случае аукцион проходит не на понижение цены, а на ее повышение. В качестве главных преимуществ системы, ее разработчики называют прозрачность, защиту от монополизации, надежность доступа и скорость работы. Также Prozorro.Продажи дает возможность увеличить количество участников торгов, создать конкуренцию, государству реализовать неликвиды, сдать в аренду или продать объекты недвижимости.

Мариупольский городской совет первым присоединился к Меморандуму между Министерством экономического развития и торговли Украины и Transparency International Україна, в рамках нового проекта Prozorro.sale.

Инициатором процесса в Мариуполе выступило тендерное управление Мариупольского городского совета. Как рассказал его начальник Михаил Ивченко, в скором времени в Мариуполе Министерством экономического развития и торговли будет проведена презентация в ходе которой будут представлены инструменты для работы в ProZorro.sale.

«Нашему проекту 5 месяцев. За это время мы эффективно реализовали имущество банков-банкротов на сумму более полмиллиарда гривен, которые были переданы в госбюджет. Две недели назад мы запустили новый вектор по реализации непрофильных активов, аренды и продажи госсобственности. Вчера успешно продали первый блок лотов с металлоломом для "Укргаздобычи" с повышением цены на 20%», – сообщил руководитель проекта Prozorro.sale Алексей Соболев.