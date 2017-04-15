На подконтрольном Донбассе гражданами Украины себя считают 89%, – опрос. Новости

В Украине преобладает общегражданская идентичность. 95% опрошенных абсолютно или скорее согласны с суждением «Я считаю себя гражданином Украины». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В других сравниваемых странах также подавляющее большинство абсолютно или скорее согласны с суждением «Я считаю себя гражданином своей страны» (от 86% в Германии до 97% в Польше). Однако в Украине выше, чем в других странах, доля тех, кто с этим суждением абсолютно согласен – 72%, тогда как в других странах от 18% в Нидерландах до 64% в России.

С суждением «Я гражданин Украины» абсолютно или скорее согласны:

97% жителей Западного региона,

96% – Центрального,

95% – Южного,

91% – Восточного,

89% – на Донбассе.

Среди этнических украинцев гордятся тем, что являются гражданами Украины – 70%, среди этнических русских – только 42%.

Среди жителей разных регионов страны чаще гордятся тем, что являются гражданами Украины, жители Западного региона (82%), в Центральном регионе – 76%, в Южном – 64%, на Донбассе – 58%, в Восточном регионе – лишь 45%.

52% опрошенных в Украине считают себя членом местной громады. Это меньше, чем в Польше (92%), Нидерландах (78%), Германии (78%), но существенно больше, чем в России (24%).

Членами местной громады зачастую считают себя жители:

Западного региона – 64%,

Южного – 60%,

в Центральном регионе – 50%,

на Донбассе – 45%,

на Востоке – 40%.

Так же, как и в России, в Украине очень мало граждан идентифицируют себя как автономных индивидов:

в Украине – 21%,

в России – 22%,

в Польше – 80%,

в Германии – 80%,

в Нидерландах – 83%.

В Украине автономным индивидом меньше по сравнению со всеми другими регионами считают себя жители Донбасса – 8%, тогда как в других регионах – от 19% до 25%.

27% опрошенных в Украине считают себя гражданами бывшего СССР. Чаще всего таковыми считают себя жители Юга (48%) и Востока (41%). В других регионах – от 17% до 21%.

Тех, кто считает себя гражданином мира, в Украине существенно меньше, чем в других странах: в Украине абсолютно или скорее с этим согласны 38%, тогда как в других странах – от 46% в России до 78% в Польше. В разрезе регионов Украины гражданином мира меньше всего себя признают на Востоке – 29%, тогда как в других регионах – от 40% до 43%.

Со снижением возраста респондентов снижается доля тех, кто считает себя гражданами бывшего СССР (8% среди тех, кому меньше 30 лет, и 46% среди тех, кому 60 и более лет), и растет доля тех, кто считает себя гражданином мира (соответственно, 40% и 32%), а также автономным индивидом (соответственно, 25% и 19%).

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 3 – 9 марта 2017 года среди респондентов во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных украинской власти территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос в Германии проводился в 2013 году (опрошено 2046 респондентов), в Нидерландах – в 2012 году (1902 респондента), в Польше – в 2012 году (966 респондентов), в России – в 2011г. (2500 респондентов). Результаты и массив данных этого исследования размещены на сайте http://www.worldvaluessurvey.org.

Хотя опросы в этих странах проводились на несколько лет раньше, эксперты Центра Разумкова считают возможным и продуктивным сравнение результатов в этих странах с результатами, полученными в Украине в 2017 году, поскольку система ценностей отмечается относительной стабильностью, в ней, как правило, не происходят кардинальные изменения за период, равный нескольким годам.

Результаты исследования были опубликованы в информационно-аналитических материалах для круглого стола «Основные принципы и пути формирование общей идентичности граждан Украины», прошедшего 12 апреля.

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