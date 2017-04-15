Главные пасхальные гулянья страны пройдут на Софийской и Михайловской площадях (Фото). Главная

К Пасхе в 2017 году с 8 по 23 апреля в центре Киева на Софийской и Михайловской площадях состоятся праздничные мероприятия. Жителей и гостей столицы ждут пасхальные выставки, мастер-классы и аттракционы.

Согласно христианской традиции, день Воскресения Иисуса Христа отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния. В 2017 году Пасха выпадает на 16 апреля. Поскольку праздничный день совпадает с воскресеньем, выходной день переносится на следующий за ним понедельник. Таким образом, на пасхальные праздники будет три выходных подряд.

На праздник Пасхи во всех православных и греко-католических храмах Украины состоятся торжественные богослужения. Пасхальное богослужение в храмах проходит в ночь с субботы на воскресенье. На территории Киево-Печерской лавры в пасхальную ночь богослужение традиционно начинается крестным ходом из Трапезного храма вокруг Успенского собора.

В течение Великой субботы и после пасхального богослужения в храмах будут освящать куличи, паски, пасхальные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет – Воскресения Христова.

Уже традиционно пасхальные гулянья в Киеве пройдут на Софийской площади. Перед Пасхой стартовал «Всеукраинский фестиваль писанки». Фестиваль охватит три локации – Софийскую и Михайловскую площади, а также Владимирский проезд.

В этом году на фестивале будет представлено рекордное количество писанок – 585. На Софийской площади разместят 374 авторские писанки, а на Владимирском проезде – 100. На Михайловской площади будут представлены 111 писанок, созданных детьми.

Также на фестивале покажут частные коллекции писанок выдающихся художников и откроют музей с тематическими ледяными скульптурами.

Стоит отметить, что на территории национального заповедника «София Киевская» также будет выставлена всеукраинская коллекция традиционных писанок, насчитывающая 25 тыс. экспонатов.

Команда организаторов планирует превратить Софийскую площадь в нечто вроде весеннего ленточного сада. Для передачи нежных весенних цветов были выбраны фиолетовые, лиловые и светло-голубые ленты. Именно этой цветовой гаммой будет окутана главная локация пасхального праздника столицы.

В рамках фестиваля писанок 2017 пройдет конкурс «Народная писанка», где будет выбрана лучшая писанка страны. Напомним: в прошлом году самой лучшей по результатам голосования посетителей фестиваля была признана писанка переселенки из Донецка Таисии Другаковой с изображением видов Донецка.

Данил Павлов, фото автора

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