Ситуация в пунктах пропуска 15 апреля (Обновлено). Новости

Сегодня утром, 15 апреля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 апреля линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 33,4 тысячи человек и 5400 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8225 человек и 1135 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8905 человек и 1815 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6680 человек и 1495 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3605 человек и 925 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 6045 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/170;

КПВВ «Марьинка» – 100/150;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/15;

КПВВ «Гнутово» – 50/40.

Пограничники отметили, что вчера через КПВВ «Новотроицкое» на неподконтрольную территорию последовали 4 грузовых автомобилей Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»: в сторону Бахмута очередь небольшая – около 60 машин в данном направлении ожидают на «таможне ДНР» в Горловке. В сторону Горловки перед КПВВ ожидают больше 100 машин.

Дмитрий, житель Горловки: «В 5:10 был на паспортном в Горловке, в 6 забрали паспорта, в 6:15 отдали; машин было 60 в общей очереди, 15 – в льготной; еду на велосипеде, в 7:03 прошел Майорск, пеших в сторону Горловки до первых палаток МЧС, машин примерно 100. В 7:55 кушал уже на "Параллели"».

Светлана, жительница Горловки: «Из Горловки машин 60 на таможне».

Михаил, житель Луганска: «В Бахмут – машин 30-40».

Сергей, житель Донецка: «В Горловку – около 130 машин».

КПВВ «Марьинка»: в сторону Курахово на нулевом украинском блокпосту ожидали проезда около 30 машин. В сторону Донецка скопления машин протяженностью более километра, отмечается, что военные контролируют очередь.

Анастасия, жительница Донецка: «На нулевом посту Украины в сторону Курахово 30 машин».

Екатерина, жительница Донецка: «В сторону Курахово очередь начинается между первым и вторым сложенным столбами. В один ряд».

Сергей, житель Донецка: «Очередь в Донецк от второй посадки».

Александр, житель Донецка: «В сторону Курахово 30 машин».

Наталья, жительница Донецка: «На Донецк стоим в очереди от второй посадки метров сто! Приехали в 7:00! За нами машин 10! Двигаемся нормально! Военные контролируют очередь».

КПВВ «Новотроицкое»: сегодня утром в обе стороны ожидают очереди по 15 авто. Небольшие очереди утром наблюдаются и на «таможне ДНР» в Еленовке.

Ольга, жительница Донецка: «Из Донецка в Мариуполь на Новотроицком 15 машин».

Иванна, жительница Донецка: «На Новотроицком в сторону Донецка 15 машин».

Роман, житель Донецка: «Еленовка – по обе стороны очередь небольшие».

КПВВ «Гнутово»: в сторону Мариуполя ожидали всего 2 машины, на въезд в «ДНР» стояло около 25 авто.

Виктория, жительница Новоазовска: «В сторону Новоазовска – машин 25, в сторону Мариуполя на Пищевике (Гнутово) – две машины».

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