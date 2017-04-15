В «ДНР» вслед за «ЛНР» приостановили комендантский час на Пасху. Новости

В «ДНР» приостановили действие комендантского часа на празднование Пасхи с 23:00 15 апреля до 05:00 16 апреля 2017 года. Об этом говорится в «распоряжении» «главы ДНР» Александр Захарченко.
«Распоряжаюсь приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23:00 часов 15 апреля 2017 года до 05:00 часов 16 апреля 2017 года», — говорится в тексте «документа».
В этой связи «министерству внутренних дел ДНР» в указанные временные рамки предписано усилить патрулирование по всей территории «ДНР». Контроль исполнения этой задачи возложен на руководителя «МВД ДНР» Алексея Дикого.
Как ранее сообщалось, аналогичное «распоряжение» выпустил «глава ЛНР» Игорь Плотницкий.
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