Сводка из зоны АТО за 14 апреля: версии сторон конфликта. Главная

Несмотря на объявленное с 13 апреля пасхальное перемирие, в зоне АТО продолжаются боевые действия.

За минувшие сутки зафиксировано 45 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, 4 военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом сегодня утром, 15 апреля, сообщил руководитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Ярослав Чепурной.

На приморском (мариупольском) направлении по морским пехотинцам в районе Водяного противник бил из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Минометы калибра 82-мм использовал в районе Красногоровки. Вооружение БТР, противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров применялись по украинским позициям в Павлополе. По позициям в Широкино велся огонь из вооружения БМП, а под Гнутово и Талаковка морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия.

На донецком направлении под огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Авдеевки, Каменки и Зайцево. «Опорные пункты в районе Верхнеторецкого противник обстрелял из 82-миллиметровых минометов, а защитников Опытного – из пулеметов крупного калибра. По позициям близ населенного пункта Пески враг открывал огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», – сказал Чепурной.

На луганском направлении украинские позиции в районе Крымского и Катериновки противник накрывал огнем из минометов калибра 120-мм и гранатометов. Защитников Попасной обстреливали из гранатометов, а Станицы Луганской – из стрелкового оружия.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки 2 раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР». Обстрелам подверглись районы сел Калиново-Борщеватое и Сокольники. «Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС», – отмечают в «народной милиции ЛНР».

На момент публикации «ДНР» свою версию событий на линии фронта за прошедшие сутки не обнародовала. Известно лишь, о повреждении прямым попаданием снаряда жилого частного дома в поселке Зайцево (север Горловки) в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Информации о пострадавших не поступало.

*Поселок Зайцево (Донецкая обл.) разделен линией фронта. Одна часть является неподконтрольной украинской власти территорией и относится к Горловке, вторая – украинская сторона, административно перераспределена к Бахмутскому району Донецкой области