Как декоммунизировали Мариуполь при СССР и после. Новости

В Мариуполе процесс декоммунизации началась еще во времена СССР. Первой ее ласточкой можно считать совместное постановление ЦК КПСС и Советов Министров СССР от 13 января 1989 года, согласно которому городу Жданов было возвращено его историческое имя Мариуполь. Сейчас мало кто помнит, что почти 41 год город носил имя одного из самых одиозных коммунистических идеологов СССР Андрея Жданова, который родился в Мариуполе.

В январе 1989 года в Мариуполе было снесено 3 памятника Жданову, автором одного из которых был ленинградский скульптор Лавров, репрессированный именно по указанию Жданова.

Следующий этап декоммунизации Мариуполя наступил в 1990 году. Городской совет вернул исторические названия 10 центральным улицам Мариуполя. В планах было 11, однако улицу Энгельса почему-то оставили, говорят, из-за небрежности машинистки горсовета, которая при перепечатывании проекта решения о возвращении старых названий пропустила улицу Энгельса.

За годы независимости Украины несколько раз поднимался вопрос о переименовании проспекта Ленина. Переименовать предлагали такие разные по взглядам организации, как «Просвіта» и «Русский блок», а также Федерация греческих обществ Украины, однако безуспешно. Несмотря на то, что в составе горсовета была комиссия по переименованию, которую возглавлял несколько депутатских каденций депутат Олег Коротыгин, она почти не работала, а ее председатель объяснял это просто отсутствием денег на переименование.

В период с 1991 по 2014 годы Мариуполь лишился трех памятников Ленину (причем один в Городском саду почти украли неизвестные, надпилив ему ноги в 2001 году).

Всего же в Мариуполе во времена СССР было 22 монумента Ленину. Для сравнения: во Львове и Одессе было по 80 памятников Ленину.

После того, как 8 декабря 2013 года в Киеве восставший народ сбросил памятник Ленину на Бессарабской площади, по Украине начался «ленинопад». Мариуполь этот процесс сначала обошел, памятник вождю даже взяли под охрану. Однако после освобождения Мариуполя от пророссийских сил в ночь на 18 августа 2014 года верующие одной из протестантских церквей подогнали «КамАЗ» и сбросили статую вождя на площади у перекрестка проспектов Ленина и Строителей. Попытки завалить Ильича были и на улице Свободы возле молокозавода – там вождь лишился головы.

После этого горсовет решил перехватить инициативу у общественности, и 18 августа 2014 г. принял решение снести четыре оставшихся памятника большевистскому вождю.

При сносе памятника Ленину на площади Победы возник стихийный митинг коммунистов и их сторонников, протестовавших против сноса. Митингующих заверили, что памятник снесли временно и после реставрации вернут на место, о чем на постаменте повесили соответствующее объявление. Понятно, что никто возвращать Ленина назад не собирался, хотя объявление висело в течение года.

Решающее слово по декоммунизации мариупольской топонимики (в частности, улиц) было за комиссией горсовета по переименованию, которую возглавила депутат И. Дудина. Часто заседания комиссии превращались в место словесных баталий.

28 января 2016 г. городской совет переименовал 79 топонимов Мариуполя, в результате на карте города появились улицы М. Грушевского, Ф. Орлика, Украинского Казачества. В то же время с карты города исчезла улица Апатова – махновского командира, которую предлагали не трогать.

В течение 2015 года в городе были демонтированы памятники тому же Апатову и Орджоникидзе. А пустой пьедестал на площади Свободы занял князь Святослав Храбрый, установленный полком «Азов».

Общественные активисты начали самостоятельно устанавливать таблички с новыми названиями улиц на своих домах, пока уже в конце 2016 года за это не взялся городской совет. Сейчас таблички с новыми названиями можно увидеть на центральных улицах Мариуполя.

Баталии по декоммунизации продолжились до конца 2016 года. Основные конфликты разгорелись вокруг переименования улиц Маршала Жукова и Новороссийской. С первой конфликт «разрулил» председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, переименовав ее после соответствующего вмешательства Института национальной памяти собственным решением.

Вопрос с переименованием Новороссийской улицы, название которой у активистов ассоциируется с «Новороссией», пока не решен, как и предложение назвать улицу в честь разведчика, почетного гражданина Мариуполя Андрея Назаренко.

Аналогичная ситуация и по замене табличек. Судя по тому, как идет этот процесс, замена затянется на годы.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла 4 закона в рамках декоммунизации: «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов», «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке; «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». В тот же день их подписал президент Украины Петр Порошенко.

По материалам: Сайт города Мариуполя