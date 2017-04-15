В России признали поставки сырья в «ДНР». Говорят – гумпомощь. Главная

Федеральное агентство по государственным резервам (Госрезерв) России признало поставки сырья на промышленные предприятия «ДНР» и «ЛНР», называя это «гуманитарной поддержкой» и что оно поставляется из накопленных резервов. При этом опровергают поставки железорудного сырья именно с российских предприятий.

«Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов», – заявил 14 апреля руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин, передают интернет-ресурсы НКТ*.

Как уточнил председатель российской межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавших территорий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины Сергей Назаров, поставка сырья и материалов осуществляется «временно в порядке гуманитарной поддержки территории»

По словам Назарова, «это вынужденная мера». Он также выразил мнение, что «восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с Минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников».

«Что касается появившихся в СМИ сообщений о поставке железорудного сырья на территории Донбасса с российских предприятий, то никаких таких поставок не производится», — подчеркнул председатель межведомственной комиссии.

Отметим, что железорудное сырье нужно для запуска металлургических заводов. Издание «Металл Эксперт» сообщило, что в апреле железная руда российских компаний «Северсталь» и «Металлоинвест» начала поступать на металлургические заводы неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее «глава ДНР» Александр Захарченко 8 апреля заявил, что Енакиевский металлургический завод на следующей неделе должен получить партию сырья. «Подписаны все необходимые договоренности. На следующей неделе должна прийти партия сырья, которая позволит запустить первый металл на Енакиевском металлургическом заводе», – сказал он, добавив, что «все необходимое сделано».

Как ранее сообщалось, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагаются на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». По состоянию на 2 марта в «ДНР» было «национализировано» 43 крупных предприятия, в список вошли мобильные операторы, банки, спортивные базы, гостиницы, предприятия тяжелой промышленности (угольной, металлургической, химической, машиностроительной и пр.).

С этого момента в отношении Енакиевского металлургического завода было больше всего заявлений и слухов. Это градообразующее и ключевое для 80-тысячного Енакиево предприятие, которое находится близко к границе с Россией. «Внешнее управление» на ЕМЗ курирует «Внешторгсервис», руководителем которой является некий Владимир Пашков. На сборах трудового коллектива после «национализации» оплату сотрудникам обещали осуществлять в российских рублях и по курсу «Центрального республиканского банка ДНР» (1 грн = 2,07 руб.).

20 марта на заводе прошло цеховое собрание и, якобы, прорабатывается вопрос диверсификации поставок железнорудного сырья для производства на ЕМЗ. В частности, рассматривался вариант поставок из Белгородской области России.

Но в конце марта «министерство промышленности ДНР» подсчитало, что возобновление деятельности Енакиевского металлургического завода и его макеевского филиала потребует порядка 584 млн руб. (266 млн грн) затрат ежесуточно. После этого 30 марта сотрудникам ЕМЗ объявили, что предприятие остановлено как минимум на 4 или 6 месяцев. Но в начале апреля Александр Захарченко заявил о начале поставок на ЕМЗ сырья из России.

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