Вниманию переселенцев: В «ЛНР» запретили продавать квартиры без присутствия собственника. Новости

В «ЛНР» ввели новые правила продажи жилья. Теперь продавец должен присутствовать при заключении сделки лично. Это существенно усложняет процесс продажи оставшегося на неподконтрольной территории жилья для переселенцев, и нивелирует его для тех, кто не может по тем или иным причинам приехать.

На прошлой неделе «совет министров ЛНР» выдал «постановление» об изменении порядка регистрации прав на недвижимое имущество. «Уполномоченным органам, предприятиям, учреждениям и организациям в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации недвижимости временно не осуществлять прием / выдачу заявлений и документов в вышеуказанной сфере от физических лиц и / или физическим лицам через уполномоченных на основании доверенности лиц без личного присутствия собственника (владельца прав, правоприобретателя)», – говорится в «документе».

Как поясняется в преамбуле «документа», такое мероприятие внедряется «с целью защиты государством прав на недвижимое имущество, расположенное на территории Луганской народной республики».

Однако именно доверенности оставались единственным механизмом для продажи недвижимости в «ЛНР» (как и в «ДНР») для тысяч людей, которые не могут приехать на неподконтрольную территорию.

Как продавали жилье в Луганске ранее

Жилье в Луганске в довоенные времена было недешевое. Двухкомнатная «хрущевка» в спальном районе стоила более 20 тыс. долларов. Цены были обусловлены превышением спроса над предложением: новостройки за последние 15 лет можно пересчитать по пальцам.

Но после 2014 года квартиры потеряли более половины своей стоимости. Многие из переселенцев задумывался над продажей квартир хотя бы за эту цену, чтобы, доложив, приобрести жилье в новых городах.

«Мы возобновили работу с декабря 2014 года. Ежемесячно заключали до нескольких десятков сделок купли-продажи. Правда, в последнее время покупателей меньше, большинство клиентов хотят арендовать жилье. Хотя каталог квартир, выставленных на продажу, растет», – говорит Татьяна, владелец одного из луганских агентств недвижимости.

В Луганске тогда уже не работали украинские нотариусы, поэтому, чтобы заключить соглашение, риелтор вместе с покупателем ехали из неподконтрольной территории в Северодонецк. Там они встречались с продавцом у нотариуса, подписывали документы и передавали деньги. Но потом ситуация изменилась.

«ЛНР» с января 2016 обзавелось собственными «нотариусами» – сначала «государственными», а в апреле того же года и частным нотариусам начали выдавать местные лицензии. А в сентябре 2016-го в «Луганском городском отделе госрегистрации прав на недвижимое имущество минюста» вручили первое «свидетельство» на право собственности.

С тех пор лидеры «ЛНР» и «ДНР» неоднократно напоминали, что соглашения, заключенные украинскими нотариусами на подконтрольной правительству территории, «не имеют законной силы» в «республиках».

Продажа по закону и по «закону»

«Некоторое время мы продолжали регистрировать куплю-продажу квартир по украинским законам и одновременно оформляли документы по правилам "ЛНР". Но это дополнительные расходы, и сейчас подавляющее большинство покупателей выбирают только одну процедуру – установленную "минюстом" группировки», – рассказывает риелтор еще с одной луганской фирмы.

Документы необходимы, так как с приобретением права собственности покупатель должен оформить на свое имя договора с коммунальщиками. Поэтому и тем, кто приобрел жилье по украинским законам, приходится проходить процедуру «легализации» в «республиках».

Вручение первых документов на право собственности в «ЛНР»

«Жителям, которые купили недвижимость за пределами "ЛНР" в период с 18 мая 2014 до 19 августа 2016 года, будет предоставлена возможность легализовать свои права», – цитировало заявление «минюста» одно из местных изданий.

Для этого обязательно надо провести «техническую инвентаризацию», составить «техпаспорт» на объект недвижимости. Что, конечно, стоит денег.

Среди переселенцев, которые продают квартиры в Луганске и других неподконтрольных городах, много «невъездных» в «республику». Чтобы избежать лишнего риска продажа квартир осуществляли по доверенности. И вот теперь эту лазейку перекрыли.

На очереди – «национализация»?

В «ЛНР» объясняют: будто запретили принятие и выдачу документов на недвижимость по доверенности «для защиты интересов людей». То есть – чтобы кто-то не продал либо не перерегистрировал на себя чужое имущество.

Но сегодня не обнародовано ни одного сообщения о мошенничестве такого рода, разоблаченного местными «правоохранительными органами».

Стоит ли говорить, что человек с подконтрольной украинской власти территории, только что получивший деньги за квартиру, – тем более привлекательная жертва. Связь с украинскими банками на неподконтрольных территориях нет, поэтому деньги придется перевозить вручную.

Эти дополнительные сложности приведут к тому, что квартиры не обретут новых жильцов и будут стоять пустыми. Неухоженные жилье, за которое еще и не платятся коммунальные платежи, уже в полголоса называют «бесхозными». Это пока что официальное определение, однако уже разработан порядок «официального» проникновения в такое жилью.

Еще в январе этого года о необходимости взлома замков для проверки внутридомовых систем говорили на совещании в «администрации» Луганска. А в феврале уже приняли соответствующее «постановление» «совета министров ЛНР».

Системы изнашиваются и выходят из строя, даже когда жильцов нет. Поэтому с течением времени квартир, требующих взлома, будет больше и больше. Также будут накапливаться долги за коммунальные услуги. И легко предположить, что «народная республика» вскоре примет очередной «закон», по которому такое жилье будет признано «бесхозным» и «национализировано».

По материалам: Радио Свобода

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