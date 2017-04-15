Дальше громады Донетчины будут ремонтировать и строить объекты сами, без области – губернатор. Новости

За государственные и областные средства все инфраструктурные объекты Донетчины не отремонтировать, в дальнейшем это направление должны взять на себя сами местные громады. Об этом на своей странице в Facebook заявил предселатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Конечно, легче строить что-то "с нуля", чем ремонтировать старое. Но если сейчас не привести в порядок то, что 30, а то и 50 лет не ремонтировалось, то оно скоро посыплется. Постоянно подчеркиваю руководителям громад – всего за государственные или областные средства мы не сделаем, дальше громады будут ремонтировать и строить сами», – написал Жебривский.

Он отметил, что сейчас, в частности, за областные средства продолжается ремонт школа в городе Северск (Бухмутский район Донецкой обл.). К концу мая здесь должны завершить термомодернизации, сейчас заменяют внешнюю канализационную систему, готовятся к внутренним работам и замене кровли. «Подгоняю город, чтобы делали проект на благоустройство территории, спортивные площадки и на школьную котельную», – отметил губернатор.