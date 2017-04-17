Украинцы могут лишиться субсидий на свет. Новости

До июля 2019 года власти обещают запустить в Украине полноценный рынок электроэнергии. Главное нововведение: устранение различий между ценами для населения и промышленных потребителей – все будут платить одинаково. Об этом сообщает «UBR.ua».

Законопроект о рынке электрической энергии (№4493) зарегистрирован в Верховной Раде почти год назад, и уже второй состав Кабинета министров активизирует работу по его принятию. Этот документ, по аналогии с законом о рынке газа, должен создать конкуренцию на рынке электроэнергии. То есть, разделить производство электроэнергии, на ее доставку по линиям передач и продажу конечным потребителям между разными компаниями.

Главная цель внедрения европейской модели функционирования рынка электроэнергии (что является частью международных обязательств Украины) – дать возможность потребителю самому выбирать поставщика электроэнергии и платить за нее по цене, сформированной спросом и предложением, а не по установленным государством тарифам.

«Принятие этого законопроекта должно создать, прежде всего, технические и организационные возможности для подсоединения к европейскому рынку электроэнергии. Так как соединиться могут только подобные друг другу системы», – сказал первый секретарь представительства Евросоюза в Украине Хосе Мануэль Эрнандес.

По словам экспертов, действующая модель единого оптового покупателя – оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) Украины, внедренная еще в 1996 году, – полностью себя исчерпала.

«Сейчас на рынке существуют две главные проблемы. Перекрестное субсидирование тарифов для населения за счет промышленности, а также и огромные долги перед участниками рынка. В частности, практически все генерирующие компании сейчас банкроты», – рассказал первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.

Дело в том, что в 2010-2014 годах цена электроэнергии для населения оставалась почти неизменной, хотя расходы на ее производство и доставку потребителям росли. Тарифы же увеличивались только для промышленности. В итоге предприятия платили примерно в 1,7 раза больше, чем население.

То есть, за счет промышленности и частично госбюджета дотировалось население. Поднятие тарифов для населения в пять этапов (примерно в 3,5 раза с апреля 2015 года по март 2017 года) должно было устранить этот перекос, сделав цену на свет для всех одинаковой.

Это было также одним из требований МВФ в рамках выделения кредита по программе расширенного финансирования.

Но задуманное так и не реализовали, и цены на электроэнергию продолжали расти не только для населения, но и для промышленности. Ситуацию усугубляет низкий уровень конкуренции между разными производителями, так как потребители, особенно население, не могут отказаться от услуг облэнерго в пользу другого поставщика. Кроме того, накапливались долги по всей цепочке «производители – ГП "Энергорынок" – поставщики – потребители».

«Сегодня мы наблюдаем огромный объем перекрестного субсидирования промышленностью населения – сумма дотаций в 2016 году составила более 45 млрд грн», – рассказал специалист по рынку электроэнергии Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Станислав Масевич.

Теоретически, введение новой модели энергорынка, в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС, должен устранить эти проблемы.

За 2 года, которые отводятся на переход от одной модели к другой, в Украине должны появиться разные сегменты рынка электроэнергии: рынок «на сутки вперед» и внутреннесуточный рынок, рынок двусторонних контрактов, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

«Принятие закона о рынке электроэнергии – только первый шаг на этом пути, который должен завершиться 1 июля 2019 года. Предстоит принять еще минимум полсотни подзаконных актов. В частности, до 1 июня должен появиться ряд кодексов о принципах передачи, коммерческого учета и прочих аспектах функционирования рынка электроэнергии», – рассказал глава подкомитета по вопросам электроэнергетики комитета ВР по вопросам ТЭК Лев Пидлисецкий.

Предполагается, что в 2019 году, когда начнется новый этап функционирования рынка электроэнергии, любой потребитель будет платить рыночную цену за свет.

По словам Пидлисецкого, как показывает мировой опыт, сразу после введения рыночных методов определения цены, электроэнергия дорожает. Однако затем устанавливается баланс спроса и предложения и теоретически цены могут упасть.

Соответственно, не должно быть и перекрестного субсидирования. Вот только на каком уровне будет зафиксирована цена через 2 года, никто не берется предположить.

Мало того, эксперты затрудняются ответить, какую часть тарифа независимый регулятор будет выравнивать: далее поднимать тарифы для населения или снижать их для промышленности.

К сожалению, весь предыдущий опыт показывает, что в ближайшее время будут расти обе составляющие.

Например, с 1 апреля вместо запланированного снижения оптовой рыночной цены на электроэнергию на 5,8% ее повысили на 1%, до 1341,57 грн за 1 МВт*ч (без НДС) во втором квартале 2017 года и 1365,72 грн за 1 МВт*ч (без НДС) во второй половине года.

А значит, цену для населения также постепенно будут подтягивать до «экономически обоснованного уровня».

Между тем, по словам вице-премьера Владимира Кистиона, курирующего вопросы ТЭК, если будет расти стоимость угля на мировых рынках, то в Украине неизбежно увеличится оптовая цена электроэнергии. И заплатят по повышенному тарифу предприятия, так как правительство не станет повышать в ближайшее время стоимость света для населения. Это означает сохранение перекрестного субсидирования, по крайней мере, пока.

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