ТОП-резонансных убийств. Рейтинг полиции Славянска. Новости

Полицейские Славянска составили ТОП-5 самых резонансных убийств прошлого года. Лидирующая причина преступлений – алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Несчастный случай»

На берегу реки Северский Донец окровавленное тело обнаружил рыбак, о чем сообщил в полицию.

Полицейские провели тщательный осмотр места происшествия и обнаружили следы волочения, а в 500 м от тела нашли мобильный телефон – это помогло в считанные минуты установить личность пострадавшего.

Полицейские восстановили хронологию событий рокового дня. Накануне вечером потерпевшего видели в компании двух мужчин, с которыми он распивал спиртные напитки. Оперативники установили «собутыльников». Мужчины рассказали, что когда они выпивали, к ним присоединился еще один местный житель.

Сотрудники полиции раскрутили клубок «знакомый знакомого» и в результате задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления (убийство) 30-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина всего 6 месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание свыше 11 лет.

Понимая всю серьезность ситуации, задержанный решил имитировать несчастный случай и по крутому спуску оттащил тело к воде.

«Не смогла остановиться»

Местный житель сообщил полицейским, что в погребе своего дачного домика он обнаружил тело мужчины, который работал у него сторожем. Потерпевший проживал вместе с женщиной, но ее дома не было.

При тщательном осмотре места преступления во дворе домовладения полицейские обнаружили следы борьбы, крови, а также следы волочения к погребу, где и было найдено тело мужчины.

Осматривая домовладение, хозяин дома обратил внимание полицейских на порядок, который был в комнате. Мужчина рассказал, что у его жителей никогда не было убрано. Как стало известно позже, чтобы отвести от себя подозрение, задержанная попыталась скрыть следы преступления: вымыла орудие убийства и убрала весь мусор, а также оставила записку «для мужа». Кроме этого собрала свои вещи, которые полицейские нашли в 500 метрах от места убийства, а сама уехала.

Уже через несколько часов полицейские задержали женщину в соседней области.

34-летняя нанесла своему 26-летнему сожителю более 20 колото-резаных ран, 3 удара тупым предметом, облила бензином и попыталась сжечь.

«Ничего святого»

За прошлый год сотрудникам уголовного розыска пришлось выяснить при каких обстоятельствах 10-месячный мальчик был похоронен в огороде.

В колл-центр «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что на одном из участков садового общества закопан ребенок.

После тщательного осмотра придомовой территории домовладения в огороде среди кукурузы полицейские нашли закопанным младенца.

Полицейские установили, что накануне родители ребенка – 29-летняя мать и 30-летний отчим со своим знакомым злоупотребляли спиртными напитками, о чем свидетельствовало их состояние на момент прибытия полицейских. Когда на утро проснулся хозяин дома, он увидел в детской коляске сына без признаков жизни, завернул его в полотенце и закопал в огороде. Свидетелями происшествия была его жена и их товарищ.

Как оказалось, ни в полицию, ни в больницу родители сообщать не собирались – малыш не был зарегистрирован в РАГСе и, соответственно, у него не было свидетельства о рождении.

А вот их товарищ не смог умолчать. Правоохранители выяснили, что когда мужчина ушел из гостей, он позвонил «102».

Сразу родители пытались обвинить в содеянном своего гостя в надежде на то, что полицейские не смогут его найти, так как постоянного места проживания и работы у мужа нет, да и информацию, которую они предоставили о своем друге – только имя.

Правоохранителям понадобилось меньше часа чтобы выяснить личность и местонахождение мужчины и установить все обстоятельства происшествия.

Правоохранители установили, что смерть малыша, который был найден закопанным в земле, наступила в результате отека головного мозга.

«Обломок клюки»

В полицию поступило сообщение о том, что возле проезжей части по улице Банковской находится тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. Сотрудникам уголовного розыска понадобилось около 10 минут, чтобы собрать все необходимые доказательства и установить злоумышленника и личность погибшей.

Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель 1977 года рождения, который живет неподалеку от места совершения преступления.

В начале мужчина полностью отрицал свою причастность к совершению преступления, но под давлением улик он вынужден был признаться в содеянном. Он пояснил, что ночью вместе с убитой и их общей знакомой дома распивал алкоголь, и в ходе конфликта он избил женщин руками и палкой.

Одной его гости удалось сбежать, – позже она попала в городское травматологическое отделение с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, а ее подруге повезло меньше – от полученных повреждений женщина скончалась. Рядом с телом погибшей эксперты обнаружили сумку и обломок клюки (палки для опоры при ходьбе), которая была орудием убийства.

«С ножом в спине»

Медики сообщили полицейским, что ими констатирована смерть мужчины, которому было нанесено ножевое ранение.

Правоохранители обнаружили во дворе частного дома тело местного жителя 1984 года рождения. Выяснилось, что он с сожительницей пришел в гости к ее подруге, где они употребляли спиртные напитки, а через несколько часов произошла трагедия.

Жена погибшего рассказала, что ее муж ушел за пивом и вернулся с ножом в спине. Правоохранителям эта версия показалась не очень правдоподобной, так как при таком ранении дойти до дома он не просто мог.

Работники уголовного розыска установили, что сожительница поругалась с потерпевшим, и после того, как тот его ударил, взяла на кухне нож и вонзила лезвие ему в спину.

Ранее 31-летняя правонарушительница уже была судима за сбыт наркотиков и отбыла несколько лет в местах лишения свободы, поэтому испугалась ответственности и решила провести сотрудников полиции, придумав версию о нападении на улице. Перед приездом правоохранителей кухонный нож со следами крови был тщательно вымыт и спрятан в ящик стола к другим столовых приборов.

Все злоумышленники предстали перед законом.

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