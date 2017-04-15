Жители Константиновки готовы «выложить» на пасхальный набор 200-600 грн. Главная

Каждая хозяйка планирует, чем будет наполнять пасхальную корзину перед тем, как идти в церковь на рассвете воскресного дня. А главное, во сколько ей это обойдется исходя из семейного бюджета. Что будут класть в традиционную «плетенку» жители Константиновки (Донецкая обл.), уточняло издание «Знамя индустрии».

Наталья Алексеевна, жительница Константиновки: «Наверное, в этом году ничего. На сегодня у меня в кошельке осталось всего 20 грн. На нашем предприятии зарплату еще за март месяц не перечислили. А если перечислят, первым делом заплачу за коммунальные услуги и детский сад, куда ходит внучка. Этим помогу сыну с невесткой, как молодой семье. А без застолья и корзины можно и обойтись, тем более, что 16 апреля лично у меня выпадает рабочий день. В прежние годы мы всегда семьей собирались вместе, покупали палку копченой колбасы, пекли пасхальные куличи, готовили заливное и «оливье». Но в настоящее время на это средств нет».

Людмила Васильевна : «Могла бы выделить на пасхальную корзину и тысячу гривен. Купить хорошего грузинского вина, приготовить буженину из домашнего мяса, нарезку, испечь куличи и еще много всяких вкусностей» Что раньше всегда делала. Но мы с мужем находимся уже в таком почтенном возрасте, когда ни копченостей, ни жареных, печеных, мучных продуктов употреблять нельзя. Нужно соблюдать строгую диету, важную для здоровья. Поэтому приготовлю любимый творожный кулич для внучки. И этим ограничусь. Тем более, что дети живут отдельно от нас, в другом городе. А нам много не надо».

Ольга Ивановна: «Со своей скромной пенсии смогу выделить на корзину не более 200-300 грн. Уже подсчитала, что можно приобрести на эти деньги: немного куриного мяса, недорогой копченой колбасы, ингредиенты для салата. Еще планирую часть из этих средств оставить на продукты, необходимые для выпечки "пасок". Испеку с расчетом на 0,5 литры молока. Это обойдется недорого. Но не отметить такой большой и светлый день нельзя. Обязательно рано утром пойду в храм. А днем придут дети, что-то свое принесут к праздничному столу, вот так в "сборную" и посидим по-семейному, как и принято в народе».