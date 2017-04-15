«Мисс ЛНР-2017»: конкурсантки из «республик» и даже Украины (Фото). Главная

В «ЛНР» оргкомитет третьего конкурса красоты и таланта «Мисс ЛНР-2017» отобрал 15 финалисток, в числе которых девушки из «ЛНР», «ДНР» и даже одна участница из подконтрольного украинской власти города Кременная Луганской области. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*

Отмечается, что кастинг проходил в луганском ресторане «Корона», на участие было подано 70 заявок.

«У нас открытый конкурс, в нем могут принять участие и девушки из ДНР, и Украины, и России, и других стран. Среди тех, кто подал заявки, – девочки из Украины и подконтрольных Киеву территорий Донбасса, были из России две заявки и около 10 из ДНР», – рассказал организатор конкурса Евгений Мурылев.

Финал конкурса пройдет 25 мая, в примут участие девушки из следующих городов:

«ЛНР» – из Луганска, Алчевска, Стаханова (после переименования – Кадиевка), Суходольска, Ровеньков,

«ДНР» – из Снежного (ДНР),

подконтрольной украинской власти части Луганской области – Елена Карпенко из города Кременная.

Мурылев добавил, что следующие полтора месяца девушки будут готовиться к финалу конкурса красоты и таланта. Им предстоит не только посещать фитнес-клубы, солярий, но и театры, принимать участие в культурных мероприятиях.

Отметим, что первый в «ЛНР» конкурс красоты «Мисс ЛНР» прошел в 2015 году, тогда победу одержала луганчанка Александра Каргина. Победительницей конкурса в 2016 году стала студентка из «ДНР» Кристина Симакова.

Александра Каргина, «Мисс ЛНР – 2015»

«Мисс ЛНР – 2015»

Кристина Симакова, «Мисс ЛНР – 2016»

«Мисс ЛНР – 2016»

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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