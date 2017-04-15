В Дружковке уволили начальника «муниципальной полиции». Подозревают в связях с «ДНР». Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) общественники добились снятия с должности начальника «муниципальной полиции» Сергея Бережного, которого обвиняют в связях с «ДНР» в период 2014 года. Об этом сегодня, 15 апреля, на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Егор Фирсов.

«Благодаря вчерашней акции под Администрацией Президента, и с помощью широкого освещения в СМИ, нам удалось добиться маленькой победы! Сергей Бережной, недавно он стал руководителем муниципальной полиции в Дружковке, до этого в 2014 году – возглавлял "Народную милицию", когда город был захвачен "ДНР". В 2014 году по его приказу, чтобы местное население не могло сопротивляться, у людей конфисковывали огнестрельное оружие… Именно Бережной дал приказ повесить Российский флаг над зданием Горсовета», – написал Фирсов.

Как отмечается в комментариях, родной брат Бережного – Роман Бережной – также был одним из активистов «русской весны» в Дружковке и сейчас «служит» в «ДНР».

В отношении самого Сергея Бережного активисты подготовили заявление в СБУ.

Увольнение 13 апреля начальника «муниципальной полиции» подтвердил и руководитель Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, уточнив, что власти города открыли конкурс на данную должность.

Напомним, 29 марта в Дружковке начала работу так называемая «муниципальная полиция». Это не силовое ведомство, а структура, созданная Дружковским городском советом на базе Коммунального автотранспортного предприятия «АТП 052805». В состав «полиции» входит 5 сотрудников, которые ранее работали в правоохранительных органах. При этом Главное управление Национальной полиции в Донецкой области заявило протест в отношении создания «муниципальной полиции» в Дружковке и заявило, что не имеет к новообразованию никакого отношения. Кроме того Нацполиция начала проверку по факту создания данного «ведомства».

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