В Украине для русскоязычных на первом месте – материальные блага, для украиноязычных – семья. Главная

На первые места украинцы ставят жизненные ценности, связанные с обеспечением биологических потребностей, физического и психологического комфорта, благосостояния. То есть ценности, которые в иерархии потребностей Маслоу отвечают потребностям низшего и средненего уровня – физиологическим (биологическим) потребностям, потребностям в безопасности и защите. Тогда как ценности, связанные с высшими потребностями (в уважении, признании и самореализации) имеют меньшее значение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В качестве важнейших жизненных ценностей украинцы чаще всего называли:

здоровье (физическое и психическое) – 58%;

счастливая семейная жизнь – 41%;

материально обеспеченная жизнь – 39%;

жизненная мудрость – 24%;

интересная работа – 21%;

активная деятельная жизнь – 19%;

продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей) – 15%;

любовь – 14%;

наличие хороших и верных друзей – 11%;

уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений) – 11%;

свобода – 10%;

развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование) – 9%.

Реже как жизненные ценности назывались познания (5%), счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом) (5%), общественное признание (3%), красота природы и искусства (3%), развлечения (2%), творчество (1%).

Во всеукраинской выборке ценность «материально обеспеченная жизнь» вместе с ценностью «счастливая семейная жизнь» разделяет вторую и третью позиции. Если же смотреть в разрезе по регионам:

в Восточном регионе ценность «материально обеспеченная жизнь» вместе с ценностью здоровья разделяют первую и вторую позиции;

на Донбассе «материально обеспеченная жизнь» занимает вторую позицию, а «счастливая семейная жизнь» – третью;

в Западном регионе, наоборот, «счастливая семейная жизнь» занимает вторую, а «материально обеспеченная жизнь» – третью позицию.

Если для украиноязычных респондентов «счастливая семейная жизнь» имеет больше значение, чем «материально обеспеченная жизнь», то для русскоязычных респондентов – наоборот, а для двуязычных они имеют одинаковую значимость.

Чем моложе респонденты, тем чаще они называют среди наиболее значимых ценностей «интересную работу», «активную деятельную жизнь», «любовь», «развитие». Чем старше респонденты, тем чаще они называют «здоровье» и «жизненную мудрость».

По иерархии ценностей Шварца среди украинцев наиболее выражены следующие ценностные профили личности:

«доброта» (человеку важно делать что-то хорошее для людей, которые его окружают») – 2,5 балла,

«безопасность» (человеку очень важно жить в безопасности, он избегает всего, что может представлять опасность) – 2,3 балла;

«традиции» (человеку важно следовать традициям и обычаям, принятым в его религии или семье) – 2,3 балла.

Регионы Украины существенно отличаются по оценке значимости религии:

в Западном регионе ее важность отмечают 90% опрошенных,

в Центральном – 53%,

на Донбассе – 50%,

на юге – 39%,

на востоке – 32%.

Также религия существенно большую значимость имеет для этнических украинцев, чем для этнических русских (соответственно, 57% и 36%); так же, как и для украиноязычных респондентов (66%) по сравнению с русскоязычными (36%) и двуязычными (48%).

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 3 – 9 марта 2017 года среди респондентов во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных украинской власти территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Результаты исследования были опубликованы в информационно-аналитических материалах для круглого стола «Основные принципы и пути формирование общей идентичности граждан Украины», прошедшего 12 апреля.

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