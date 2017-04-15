Проводницы поезда «Киев – Мариуполь» приняли роды у пассажирки . Новости

Сегодня, 15 апреля, в районе Запорожья в поезде «Киев – Мариуполь» пассажирка родила девочку. Роды пришлось принимать проводницам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Войцех Балчун.

«Хорошая весть к празднику :) Сегодня в поезде "Киев – Мариуполь" родилась девочка! Проводники поезда № 83/84 оказали помощь пассажирке, в которой во время поездки начались роды. Ночью к проводнику вагона Галины Климовой обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. К решению ситуации присоединилась проводник другого вагона Светлана Потапова, которая имеет опыт работы в медицинском учреждении. Проводницы сообщили машинисту, вызвали "скорую" и оказали пассажирке необходимую помощь», – написал Балчун.

Он отметил, что сейчас роженица и младенец находятся в роддоме города Запорожье под наблюдением врачей.

«Такой случай на железной дороге уже не первый. Так, 31 января 2017 года во время движения пригородного поезда проводницы Наталья Нагуляк, Евгения Питулько, Светлана Пшеничная и Александра Булах оказали помощь пассажирке, у которой начались роды. А в августе 2012 года проводник плацкартного вагона поезда "Одесса – Харьков" Роман Федько, который в то время был студентом первого курса медицинского учебного заведения, также принял роды у пассажирки», – добавил глава «Укрзализныци».