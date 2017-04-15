Байкеры Украины в Мариуполе открыли мотосезон (Фото, Видео). Новости

Байкеры Украины в Мариуполе открыли мотосезон (Фото, Видео)

15.04.17 22:37 dnews.dn.ua Новости 5

Байкеры Украины в Мариуполе открыли мотосезон (Фото, Видео)

Сегодня, 15 апреля, в Мариуполе состоялось открытие мотосезона, в котором приняли участие сотни байкеров из разных уголков Украины. 

В этом году принять участие в мотопробеге решили многие. Этому сопутствовала хорошая погода.

Пробег стартовал у драматического театра. Байкеры шумно проехались улицами города, привлекая к себе внимание мариупольцев.

Во главе колонны ехали полицейские на мотоциклах, а вот глава Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, несмотря на свои прежние намерения, на байк не сел и наблюдал за происходящим со стороны.

Источник: Сайт города Мариуполя

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