В Славянске устроили пасхальный квест и фотосессию (Фото). Новости

В Славянске устроили пасхальный квест и фотосессию (Фото)

15.04.17 15:51 slavdelo.dn.ua Новости 57

В Славянске устроили пасхальный квест и фотосессию (Фото)

Сегодня, 15 апреля, в Славянске прошел необычный молодежный квест. Четыре команды соревновались за то, чтобы «спасти Пасху».

«По городу установлены пасхальные кролики, они заколдованы и потеряли пасхальные яйца. Команды должны помочь кролику их отыскать, тем самым спасти Пасху», – рассказала одна из организаторов квеста Александра Шумакова.

Призеры и победители получили сладкие призы.

А пока молодежь выполняла задания квеста, горожане любовались новым арт-объектом Славянска – Пасхальным яйцом – который был установлен 13 апреля. 

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Источник: Деловой Славянск

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