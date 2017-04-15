В Славянске устроили пасхальный квест и фотосессию (Фото). Новости

Сегодня, 15 апреля, в Славянске прошел необычный молодежный квест. Четыре команды соревновались за то, чтобы «спасти Пасху».

«По городу установлены пасхальные кролики, они заколдованы и потеряли пасхальные яйца. Команды должны помочь кролику их отыскать, тем самым спасти Пасху», – рассказала одна из организаторов квеста Александра Шумакова.

Призеры и победители получили сладкие призы.

А пока молодежь выполняла задания квеста, горожане любовались новым арт-объектом Славянска – Пасхальным яйцом – который был установлен 13 апреля.

Источник: Деловой Славянск