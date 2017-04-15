Индекс шашлыка: пасхальные цены в «ДНР» и Украине (Фото). Главная

Цена шашлычного набора на Пасху в Донецке может достигать 726 грн, в то время, как в подконтрольной части Украины эти же продукты обойдутся на 38% дешевле – в 451 грн. Об этом говорится в блоге «Фашика Донецкого» на «Обозревателе».

«В это воскресенье православные христиане отмечают праздник Пасхи. Многие из людей по старой традиции пойдут на шашлыки семьями», – пишет блогер.

В этой связи он представил цены на стандартный набор для отдыха на природе.

Так, нынешние цены в Донецке следующие:

свинина – 140 грн/кг;

помидоры – 75-90 грн/кг;

огурцы – 75 грн/кг;

картофель старый – 15 грн/кг, молодой– 37–40 грн/кг;

сыр – от 175 грн /кг;

яйца – 25–27 грн/десяток;

лук репчатый – от 15 грн/кг;

зелень – от 10 грн за маленький пучок;

бананы – от 37 грн/кг;

мандарины – от 23 грн/кг;

апельсины – от 30 грн/кг;

кола – 37-40 грн за бутылку в 2 л;

одноразовая посуда– 15-25 грн;

сок, 1 л – 27-30 грн;

шоколад – 30-38 грн;

майонез – 6– 12 грн за 200 г;

редиска – 50-75 грн/кг;

кетчуп– 14-17 грн;

водка – 60-70 грн за 0,5 л;

вино «Золотая амфора» – 125-140 грн за 0,7 л.

Если брать продукты из расчета на 2-3 человека, то по самым скромным подсчетам выходит: 726 грн с вином или 661 грн с водкой. (Килограмм мяса 140 грн + 80 грн 1 кг помидоров+ 37 грн огурцы 0,5 кг +15 грн 1 кг картофеля + 60 грн сыр, 300 г + 27 грн яйца + 8 грн 0,5 кг лука + 10 грн зелень+ 8 грн майонез + 14 грн кетчуп + 30 грн сок + 15 грн одноразовая посуда + 35 грн 0,5 кг бананов +15 грн мандарины 0,5 кг + 15 грн апельсины 0,5 кг+ 30 грн шоколадка + 37 грн кола +20 грн редиска 300 г + 130 грн за вино или 65 грн на водку).

Средние цены на подконтрольной украинской власти территории:

свинина – 70-75 грн/кг (в 2 раза дешевле, чем в Донецке);

картошка – 7 грн/кг (в 2 раза дешевле);

помидоры – 60 грн/кг (на 25% дешевле);

огурцы – 50 грн/кг (на 50% дешевле);

лук – 5 грн/кг (в 2 раза дешевле);

редис – 12-15 грн/кг (в 3–5 раз дешевле);

сок – 18 грн/л (на 40% дешевле);

майонез – 5-8 грн;

апельсины – 26 грн/кг;

мандарины– 26 грн/кг;

бананы – 22 грн кг (на 30% дешевле);

одноразовая посуда – 10-12 грн

зелень – 10-12 грн пучок;

кетчуп –11-13 грн;

кола – 17–20 грн за 2 л (в 2 раза дешевле);

сыр – 140 грн (на 25 % дешевле);

яйца, десяток – 25-27 грн;

шоколадка «Корона» – 17-20 грн (на 30% дешевле);

водка–вино – 50 грн и 80 грн соответственно.

Итого выходит 421 грн с вином или 451 грн с водкой. (75 грн мясо +7 грн картошка + 60 грн помидоры + 25 грн 0,5 кг огурцов + 3 грн лук+ 4 грн редис 300 г + 18 грн сок + 8 грн майонез + 13 грн мандарины 0,5 кг + 13 грн апельсины 0,5 кг + 10 грн 0,5 кг бананов + 11 грн одноразовая посуда + 10 грн зелень+ 12 грн кетчуп + 18 грн кола + 40 грн сыр 300 грамм + 25 грн яйца + 19 грн шоколадка + 50 грн за вино или 80 грн за водку).