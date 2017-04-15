На Пасху в «ДНР» богослужения пройдут в 184 храмах, в «ЛНР» – в более 200. Главная

Пасхальные богослужения в «ДНР» пройдут в 184 православных храмах, а в «ЛНР» – в более 200 храмах. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Сегодня, 15 апреля, около 23:00 начинается полунощница, в 23:50 крестным ходом вокруг храмов начнется праздничнее пасхальное богослужение – утренняя служба, которая потом перейдет в божественную литургию, по окончании которой люди смогут освящать свои приношения.

Однако освящать «паски», куличи и яйца можно уже в субботу утром после божественной литургии.

Перед началом праздничных богослужений храмы и прилегающие к ним территории будут проверены на наличие опасных предметов. Во избежание чрезвычайных ситуаций и нарушений общественного порядка возле каждой церкви будет дежурить наряд «полиции», а также сотрудники «МЧС». В «ЛНР» контролировать ситуацию будут также казаки.

«Казаки встречают этот праздник, заступая в ночь на охраны всех храмов Луганской народной республики, и до утра ведут охрану. Потом уже освящают куличи и празднуют Пасху в кругу своих семей», – сказал атаман «Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского» Сергей Дорохин.

Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» в ночь на Пасху отменяется действие комендантского часа, с 16 апреля его действие возобновляется.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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