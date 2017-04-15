О посещающих Крым просят сообщать через сайт Госпогранслужбы. Новости

На сайте Государственной пограничной службе Украины введен информационный блок «Стоп-лист», через которых просят граждан на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, которые незаконно посещали территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В ведомстве отмечают, что полученная информация будет использоваться как дополнительная в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

Также напоминается, что лица, нарушившие порядок въезда на территорию Крыма или выезда из нее, привлекаются к административной ответственности и им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.