Вышедших на пенсию до 2012 года, ждет наибольшее повышение выплаты. Новости

1 октября 2017 года в Украине должно произойти «осовременивание» пенсий. Об этом сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью изданию «Зеркало недели».

«Если вы работали 40 лет и вышли на пенсию в 2000 году, то последний перерасчет вам делали в 2012 году по зарплате 2008 года в 1197 грн. Те, кто идет на пенсию сегодня, имеют среднюю зарплату 3700 грн, то есть и пенсия у них будет в 3 раза больше. Хотя они моложе и здоровее вышедших на пенсию раньше, кому сегодня 67–68 лет. Они часто работают, получая зарплату, да еще и более высокую пенсию. Поэтому мы должны сделать перерасчет. При этом привязка к стажу должна сохраняться», – разъяснил министр.

По данным Ревы, на «осовременивание» пенсий будет направлено 11 млрд грн.

«Больше всего выиграют пенсионеры, вышедшие на пенсию до 2012 года. У них сейчас самая низкая пенсия – 1247 грн. А есть такие, у кого еще меньше – 949 грн. Повышение выплаты у них будет наибольшим», – заявил министр.

Перерасчет будет индивидуальным для каждого, в зависимости от стажа и заработка.