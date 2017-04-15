Как в Мариуполе огромные писанки разукрашивали (Фото). Новости

Сегодня, 15 апреля, в Мариуполе состоялся арт-флешмоб «Раскрась писанку». Юные художники расписывали огромные макеты яиц. Инсталляцию завершал пасхальный кулич.

В арт-флешмобе приняли участие ученики Школы искусств и художественной школы им. Куинджи. К раскрашиванию писанки мог присоединиться любой желающий.

Источник: Сайт города Мариуполя

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