Как в Мариуполе огромные писанки разукрашивали (Фото). Новости

Сегодня, 15 апреля, в Мариуполе состоялся арт-флешмоб «Раскрась писанку». Юные художники расписывали огромные макеты яиц. Инсталляцию завершал пасхальный кулич.
В арт-флешмобе приняли участие ученики Школы искусств и художественной школы им. Куинджи. К раскрашиванию писанки мог присоединиться любой желающий.
Источник: Сайт города Мариуполя
Читайте также:
- В Славянске устроили пасхальный квест и фотосессию (Фото)
- В Славянске в память о рекорде Украины установили огромную писанку (Фото)
- В Славянске устроили пасхальный квест и фотосессию (Фото)
- Металлурги Мариуполя напекли полтонны пасхальных куличей (Фото)
- В Волновахе установили новый рекорд Украины. По писанкам (Фото)
- В Константиновке появятся гигантские писанки (Видео)
- В Краматорске представлены писанки-гиганты (Фото)
- Писанки детей-переселенцев можно увидеть на фестивале в центре Киева
- Школьники Донетчины принесли писанки для депутатов в Верховную Раду
- Из Ивано-Франковска с любовью: дети прифронтовой Попасной получили пасхальные подарки (Фото)
- «Пасхальная корзина» в 2017 году обойдется в 569 грн, – эксперт
- Пасхальная корзина подорожала на 20% (Инфографика)
- Пасхальный кулич в сравнении с прошлым годом подорожал на 2-3 грн (Фото)
- «Пасхальная корзина» в 2017 году обойдется в 569 грн, – эксперт
- В Мариуполе пасхальная корзина подорожала на 100 грн
- Жители Константиновки готовы «выложить» на пасхальный набор 200-600 грн
Комментарии