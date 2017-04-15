На КПВВ будут раздавать газету «Информатор Донбасса» за 6 млн грн. Главная

Министерство информационной политики Украины планирует выпуск газеты «Информатор Донбасса», которая будет раздаваться на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил советник министра информполитики Дмитрий Ткаченко.

«Эти незаконные "республики" находятся в состоянии стагнации – им нужно только наступать. Они могут либо уменьшаться, что приведет их к потере всего, либо постоянно наступать. Мы видим, что в военном плане они могут только обстреливать, любая военная активность, которая происходила в течении года-полтора, приводила к однозначному их поражению – от Марьинки, Мариуполя, Широкино, везде. Но им надо что-то делать. Они не могут наступать в военном плане и попросили перемирия, значит, будут наступать в агитационном, пропагандистском плане», – поясняет советник министра информполитики.

В плане информационных контмер в информационном плане планируется выпуск газеты и демонстрация видеоцикла. «Будет выделено до 6 млн грн на газету "Информатор Донбасса", которая будет раздаваться на КПВВ, это будет постоянная газета с еженедельным 50-ти тысячным тиражом. Мы уже закончили снимать 25 серий с первого цикла "Новый герой Донбасса", который мы собираемся активно пускать через smm, через Интернет для жителей оккупированных территорий», – делится планами Дмитрий Ткаченко.