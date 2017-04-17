Женщины-переселенки отмечают дискриминацию при поиске работы. Новости

Дефицит рабочих мест, низкий уровень заработных плат, недобросовестность работодателя, «навешивание ярлыков» – основные проблемы, с которыми сталкивались женщины-переселенки в процессе поиска работы в течение последнего года. Таковы результаты исследования, проведенного общественной организацией «Центр занятости Свободных людей».

Исследование проводилось в период с ноября 2016 года по март 2017 года. Методом телефонного интервью было опрошено 600 респонденток в городах Киев, Днепр, Краматорск.

Представители Центра отмечают, что большинство проблем, которые возникают при поиске работы у женщин в целом и женщин из группы внутренне перемешенных лиц (ВПЛ), имеют скорее структурную природу и связаны с общим состоянием экономики (что отражается на структуре спроса и предложения на рынке труда), качества жизни населения, уровня квалификации рабочей силы и т.д. «В таких условиях на рынке труда воспроизводится ориентация на человека как на "ресурс", склонностью к диктовке условий труда, ориентации на поиск работника, который будет обеспечивать сверхвысокую интенсивность труда, выполнять функции, не предусмотренные должностью, будет устойчиво обеспечивать производственные нужды. Такие требования часто носят дискриминационный характер – преимущественно возрастной и гендерный ценз», – констатируют исследователи.

Отмечается, что дефицит рабочих мест на рынке труда в целом более выражено ощущается в Краматорске (Донецкая обл.), особенно женщинами из группы ВПЛ. Менее выражен в Киеве.

Часть респонденток подчеркивала, что трудно найти не любую работу, а именно такую, которая предлагает достойные условия труда, когда работник не идет на компромиссы с потребностями социального характера.

В Киеве, по словам опрошенных, больше количество вакансий для рабочих позиций, чем профессиональных. А в Краматорске присутствует более выраженный дефицит рабочих мест, в первую очередь, на профессиональные позиции.

Частный сектор характеризуется возможностью получить больший уровень зарплаты, комфортные условия труда, но с большими требованиями со стороны работодателя, большей интенсивностью труда, с «теневыми» трудовыми отношениями. Государственный же вместо этого предлагает официальное трудоустройство, фиксированный график работы, социальные гарантии, но низкий уровень оплаты труда.

В Киеве, по оценкам респонденток, выраженной является ориентация на частный сектор, а в Краматорске больше направленность на трудоустройство в государственном секторе.

В случае Краматорска опрошенные отмечали, что переселенцы воспринимаются здесь как более профессиональные специалисты по сравнению с представителями местной громады.

Респондентки оценивают рынок труда как таковой, на котором существует коррупция и «протекционизм». Более коррумпированным воспринимается государственный сектор занятости. Хотя незначительные доли опрошенных указали на то, что в их опыте поиска работы в течение последнего года они сталкивались с ситуацией вымогательства взятки работодателем.

В целом поиск работы на рынке труда респондентки связывают с рисками по недобросовестности работодателя. Также рассказчицы указывают на риск стать жертвой махинаций на рынке труда, ссылаясь как на опыт поиска работы других, так и свой.

Большая часть женщин вообще не чувствует защиты трудового законодательства от нарушения их прав на рынке труда.

Согласно своего опыта поиска работы и предыдущего опыта трудоустройства, рассказчицы как отдельную проблему выделили то, что работодатель в целом не готов развивать работника, а ориентируется на тех, кто уже и сейчас может выполнять нужную работу. Часть респонденток указала на ситуацию отказа в трудоустройстве по причине отсутствия опыта работы.

По оценкам участников исследования, в практике найма в целом проявляется нарушение прав человека и дискриминация. В отношении женщин дискриминация ярче всего проявляется в контексте материнства. «Хотя частью женщин дискриминационные ограничения в трудоустройстве прямо воспринимаются как дискриминация, а частью как несправедливость, сама дискриминация рассматривается скорее как второстепенная проблема на фоне ограничений, связанных с уровнем жизни и предложением на рынке труда в целом», – подчеркивают исследователи.

Рассказчицы также отметили, что сталкиваются с ограничениями по возрасту на уровне требований к вакансии, часто такие ограничения представляются необоснованными. Часть женщин прямо интерпретирует данные условия как дискриминацию. Значительная часть женщин в своем опыте поиска работы сталкивались с ситуациями отказа по причинам возраста, кроме переселенок в Краматорске.

Часть женщин в силу сложного положения, страха остаться без работы готовы соглашаться на невыгодные для себя условия трудоустройства. Значительная часть опрошенных переселенок указали на то, что соглашались на любую работу из-за сложного положения.

Часть же респонденток не готовы «жертвовать всем» для получения работы, но готовы к «компромиссам», если предлагаемая работа будет отвечать принципиальным для соискательниц работы позициям.

Рассказчицы отмечали, что также трудности в поиске работы возникают из-за отсутствия достаточных знаний трудового законодательства и испытывают потребность в повышении своей правовой грамотности.

Переселенки отмечают, что статус ВПЛ часто связан с негативными оценками, недоверием к этой группе и такие представления проявляются при найме на работу. Есть случаи прямого отказа в трудоустройстве из-за того, что соискательница работы, например, из Донецка.

Женщины переселенки отмечали, что в целом чувствуют, что работодатели, понимая сложное положение переселенок, могут диктовать свои условия и эксплуатировать эту группу работниц. Часть работодателей опасаются, что ВПЛ находятся в неудовлетворительном психологическом состоянии, что будет негативно влиять на выполнение ими рабочих обязанностей. Претендентка на работу из категории ВПЛ часто воспринимается работодателем как работник, который в любой момент может уволиться, так как может сменить место жительства.

Также отмечается, что присутствует «навешивание ярлыка» на переселенцев, что может быть нечестным, преступником и тому подобное. С другой стороны, эти ярлыки формируются на единичных случаях проявления таких ситуаций.