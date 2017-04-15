Три года АТО: Только сегодня понятно, кто – друг, кто – враг. Новости

14 апреля 2014 года официально началась антитеррористическая операция. Руководство Украины пошло на это после многочисленных захватов административных зданий пророссийскими митингующими и неизвестными вооруженными людьми, сопровождавшимися нападениями и вооруженным противостоянием, передает «Радио Свобода».

Последней каплей в принятии решения о начале АТО стал силовой захват отделения милиции в Славянске 12 апреля. Тогда стало совершенно очевидно, что на смену агрессивным митингующим пришли вооруженные обученные люди. Освободить от них административные здания и отделы милиции и СБУ в Славянске и Краматорске послали отряд СБУ «Альфа». Однако группа попала в засаду на подъезде к Славянску.

13 апреля в бою погиб капитан Геннадий Биличенко. Уже на следующий день исполняющий обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале АТО: «Сегодня утром на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция. Но она будет проводиться поэтапно, ответственно и взвешенно. Цель этих действий, я еще раз подчеркиваю, защитить граждан Украины».

Весной 2014 года Петр Порошенко заявлял, что антитеррористическая операция «не может и не будет длиться два-три месяца, она должна и будет длиться часы».

О том, что спецоперация перерастет в полномасштабные боевые действия с применением артиллерии, танков и авиации тогда никто из жителей Славянска не предполагал. Осознание того, что в городе началась настоящая война, пришло лишь спустя месяц.

«Это ощущаться начинало постепенно. Когда сначала были мелкие выстрелы на окраинах, города. Стычки сил антитеррористической операции с боевиками, затем это все учащалось, и начинали уже постепенно применяться какие-то виды минометов, артиллерии и так далее. То есть, нельзя сказать, что в один прекрасный момент раз и началась война. Эта эскалация проходила постепенно. И постепенно мы как-то так поняли, что вообще война идет на дворе», – вспоминает житель Славянска Денис Бигунов.

К осени 2014 года Вооруженные силы Украины освободили несколько городов на севере Донецкой и Луганской областей, однако в конце августа был утрачен контроль над границей с Россией и потеряна территория на юге области.

В Донецкой военно-гражданской администрации решение о начале АТО считают полумерой, однако других вариантов на тот момент не было. «Думаю, что на тот момент другого выхода у тогда исполняющего обязанности президента и Верховного главнокомандующего Турчинова не было, на мой взгляд. Дальше можно было бы менять формат. Но на тот период в некотором смысле это – недомера. Но надо учитывать настроения тех же спецподразделений, СБУ, милиции, армии, которая отсутствовала. Мало того, армия не готова была стрелять. Вы помните, как люди кидались под танки, под БМП, и сегодня уже понятно, кто друг, кто враг, я думаю, что те, кто кидался, сегодня очень серьезно подумали, что они натворили» – уверен Павел Жебривский.

Из-за боевых действий на Донбассе тысячи человек погибли, десятки тысяч ранены или пропали без вести, более миллиона стали вынужденными переселенцами. Помочь урегулированию конфликт в различных форматах взялось международное сообщество, но пока эти попытки безрезультатны.

Западные партнеры настаивают, что единственными инструментами давления на Россию остаются дипломатия и санкции, а Минские мирные договоренности не имеют альтернатив. Эксперты считают, что Россия будет продолжать дестабилизировать Донбасс, пока президент России Владимир Путин не проигрывает на демократических выборах.