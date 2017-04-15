Как будут встречать Пасху жители «серой зоны» Донбасса. Главная

Жители «серой зоны» подконтрольной украинской власти части Донбасса со страхом ждут окончания Пасхи, т.к. ожидают возможного обострения ситуации.

«Как капеллан и как психолог я получаю СМС от бойцов, которые пишут: "Работает снайпер. Молись". Снайперы работают постоянно, как в Станице Луганской, так и в Авдеевке, где я была на прошлой неделе. [Стреляют] со стороны "ЛНР" и "ДНР"», – рассказала в эфире «Громадського радіо» волонтер и капеллан-психолог Александра Андрияшина, которая сегодня, 15 апреля, находится в Станице Луганской.

Несмотря на обстрелы местные жители готовятся встречать Христово Воскресение «Настроение у гражданского населения хорошее, и мы рады, что способствуем этому. Потому что мы привозили людям пасочки, наклейки на яйца, маленькие сувениры. Перед этим мы давали семена, чтобы люди смогли вырастить свой урожай», – рассказала волонтер.

Андрияшина отметила, что украинские военные предупреждает людей, что в эти праздничные дни они будут пытаться следить за порядком. «Но все равно просят, чтобы по возможности люди были лучше дома в эти праздничные дни, и не обязательно спешили идти в церковь, чтобы не провоцировать действий, которые дестабилизируют положение», – пояснила волонтер.

Волонтер Елена Розвадовская, которая вернулась из прифронтового поселка Зайцево рассказала, что «режим тишины» здесь не соблюдается. «Вчера были обстрелы в Зайцево со стрелкового оружия. Они (местные жители, – прим.) говорят, что не так, конечно, как было в марте, но все равно после 1 апреля никто перемирие не почувствовал. Наоборот, люди со страхом ждут окончания Пасхи, потому что, возможно, начнется снова какое-то обострение», – констатировала Розвадовская.

Тем не менее, жители Зайцево готовятся к Пасхе. «Зайцево – это большой поселок, который разделен пополам: часть осталась под контролем "ДНР", а часть – под Украиной. И церковь осталась на той стороне, где "ДНР", поэтому завтра к людям приедет священник из Дружковки, и в каждом районе поселка будет служба», – уточнила волонтер.

Она также добавила, что Зайцево уже 10-й месяц остается «вообще без электричества, поэтому все люди имеют печное отопление, имеют генераторы или вечером сидят при свечах». «Воды тоже нет, ее привозят в больших бидонах, хлеб привозят, есть продукты. Детей осталось очень мало, я специально езжу туда, чтобы с ними играть. Психологическая обстановка такова, что можно думать только о завтрашнем дне, выживать», – рассказала Розвадовская.

Она подчеркнула, что международные крупные организации не спешат ехать в поселки, «им их офицеры безопасности не очень позволяют туда ехать». «Но есть местные волонтеры, местные церкви, которые доставляют хлеб, продукты, топливо и дрова регулярно», – подчеркнула волонтер.