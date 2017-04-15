Как будут встречать Пасху жители «серой зоны» Донбасса. Главная

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Как будут встречать Пасху жители «серой зоны» Донбасса

15.04.17 19:49 hromadskeradio.org Новости 16

Как будут встречать Пасху жители «серой зоны» Донбасса

Жители «серой зоны» подконтрольной украинской власти части Донбасса со страхом ждут окончания Пасхи, т.к. ожидают возможного обострения ситуации.

«Как капеллан и как психолог я получаю СМС от бойцов, которые пишут: "Работает снайпер. Молись". Снайперы работают постоянно, как в Станице Луганской, так и в Авдеевке, где я была на прошлой неделе. [Стреляют] со стороны "ЛНР" и "ДНР"», – рассказала в эфире «Громадського радіо» волонтер и капеллан-психолог Александра Андрияшина, которая сегодня, 15 апреля, находится в Станице Луганской.

Несмотря на обстрелы местные жители готовятся встречать Христово Воскресение «Настроение у гражданского населения хорошее, и мы рады, что способствуем этому. Потому что мы привозили людям пасочки, наклейки на яйца, маленькие сувениры. Перед этим мы давали семена, чтобы люди смогли вырастить свой урожай», – рассказала волонтер.

Андрияшина отметила, что украинские военные предупреждает людей, что в эти праздничные дни они будут пытаться следить за порядком. «Но все равно просят, чтобы по возможности люди были лучше дома в эти праздничные дни, и не обязательно спешили идти в церковь, чтобы не провоцировать действий, которые дестабилизируют положение», – пояснила волонтер.

Волонтер Елена Розвадовская, которая вернулась из прифронтового поселка Зайцево рассказала, что «режим тишины» здесь не соблюдается. «Вчера были обстрелы в Зайцево со стрелкового оружия. Они (местные жители, – прим.) говорят, что не так, конечно, как было в марте, но все равно после 1 апреля никто перемирие не почувствовал. Наоборот, люди со страхом ждут окончания Пасхи, потому что, возможно, начнется снова какое-то обострение», – констатировала Розвадовская.

Тем не менее, жители Зайцево готовятся к Пасхе. «Зайцево – это большой поселок, который разделен пополам: часть осталась под контролем "ДНР", а часть – под Украиной. И церковь осталась на той стороне, где "ДНР", поэтому завтра к людям приедет священник из Дружковки, и в каждом районе поселка будет служба», – уточнила волонтер.

Она также добавила, что Зайцево уже 10-й месяц остается «вообще без электричества, поэтому все люди имеют печное отопление, имеют генераторы или вечером сидят при свечах». «Воды тоже нет, ее привозят в больших бидонах, хлеб привозят, есть продукты. Детей осталось очень мало, я специально езжу туда, чтобы с ними играть. Психологическая обстановка такова, что можно думать только о завтрашнем дне, выживать», – рассказала Розвадовская.

Она подчеркнула, что международные крупные организации не спешат ехать в поселки, «им их офицеры безопасности не очень позволяют туда ехать». «Но есть местные волонтеры, местные церкви, которые доставляют хлеб, продукты, топливо и дрова регулярно», – подчеркнула волонтер.

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