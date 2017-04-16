В Северодонецке за средства Германии детей обучали декупажу писанок (Фото). Главная

В Северодонецке провели для детей мастер-класс по декупажу писанок. Таким образом волонтеры решили научить маленьких северодончан работать в группах и общаться.

Провести занятие клуба детской психологии и развития «Ухтышка» на эту предпраздничную тему предложила одна из мам. Она же и учила малышей украшать пасхальные яйца.

По словам психолога, такие занятия помогают детям проявить себя и научиться коммницировать. «Дети всегда приходят с большим удовольствием, после занятий не хотя уходить от нас. Занятия всегда проходят весело, радостно. Здесь детки могут выпить чаю с лакомствами», – говорит психолог благотворительного фонда «Восток-SOS» Руслана Дикая.

Готовые писанки дети забрали домой, чтобы в Воскресенье Христово порадовать своими работами близких.

Мастер-класс был бесплатным, средства на его организацию выделило Министерство иностранных дел ФРГ.

По материалам: ТК «ЛОТ»