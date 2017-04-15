В Константиновке писанки сдали в аренду церкви. Главная

В течение двух недель воспитанники художественного отделения Константиновской школы искусств раскрашивали большие писанки высотой 1,5 метра. Теперь работами школьников украсят двор местных храмов.

Дети создали уникальные работы, на которых изобразили традиционные символы писанок. Эти пасхальные украшения отдел культуры Константиновского городского совета передал церквям в месяц в аренду.

Писанок было четыре: две достались храму Иова Почаевского, по одной – Свято-Успенскому и Свято-Сретенскому. Вседанные храмы находятся в центре города или недалеко от него. Для церквей, расположенных на окраине города, – писанок не хватило.

Работы выставят во дворах храмов, священники пообещали предоставлять желающим возможность сфотографироваться у такой писанки.

Полутораметровые писанки изготовлены из полимерного гипса, раскрашенные акриловыми красками и покрыты лаком, то есть защищены от дождя.

За аренду церкви платить не будут, но договор подписали.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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