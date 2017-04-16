В Лисичанске водители троллейбусов полгода без зарплаты. Главная

В Лисичанске (Луганская обл.) может остановиться движение троллейбусов. В местном КП «Электроавтотранс» сообщают, что причина – отсутствие финансирования.
Лисичанские троллейбусники работают ежедневно, но уже полгода не получают зарплату.
«Задолженность с сентября прошлого года. Сентябрь, октябрь, ноябрь и январь, февраль, март. Исполком не дает денег», – говорит слесарь Андрей Рыбалка.
На ремонт общественного транспорта денег тоже нет. Сейчас на линии выходят всего 4 троллейбуса. Хотя население нуждается еще в 7-ми.
«Задолженность у меня 5 месяцев. Около 18 тыс. грн. Горисполком не дает ни копейки и на запчасти. У нас было 7 ходовых машин, сейчас только 4», – отмечает слесарь Петр Геращенко.
Из-за сложившейся ситуации большинство водителей троллейбусов намерены увольняться и искать другую оплачиваемую работу.
Источник: ТК «ЛОТ»
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