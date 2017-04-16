Красный Крест впервые смог передать посылки военнопленным в «ДНР». Главная

15 апреля представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) впервые за время военного конфликта на Донбассе смогли передать посылки украинским военнопленным, которые удерживаются в Макеевской колонии («ДНР»). Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.
«Именно о передаче к Пасхе договорились на последней встрече гуманитарной группы в Минске. Маленькая гуманитарная и психологическая, но такая важная поддержка для незаконно удерживаемых украинцев. Спасибо всем причастным, рада, что договоренности последней встречи в Минске потихоньку выполняются. На этой неделе также впервые смогли передать обратные письма ребят их родным – мамам и женам», – написала Геращенко.
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