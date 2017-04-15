Перед встречей с «Динамо»: «Шахтер» в Киеве разгромил земляков (Фото, Видео). Главная

В 25-м туре Чемпионата Украины по футболу – 2016/17 ФК «Шахтер» в Киеве встречался с ФК «Олимпик».

Игра прошла на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского при 1950 зрителях.

«Олимпик» (Донецк) – «Шахтер» (Донецк) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 Тайсон (7), 0:2 Бернард (37), 0:3 Коваленко (58), 0:4 Феррейра (61, с пен.)

«Олимпик»: Махарадзе, Олейник, Поступаленко (Брикнер, 85), Гришко (к) (Федорив, 68), Иллой-Айет, Немчанинов, Богданов, Моха, Цымбалюк, Шестаков, Матяж (Хомутов, 67)

Запасные: Котляров, Жураховский, Гошкодеря, Сергийчук

Главный тренер: Роман Санжар

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Малышев, 66), Коваленко, Марлос, Тайсон (Алан Патрик, 79), Бернард (Зубков, 71), Феррейра

Запасные: Шевченко, Бутко, Кривцов, Бланко Лещук

Главный тренер: Паулу Фонсека

Предупреждение: Цымбалюк (77)

Арбитр: Сергей Березка (Киевская область)

Перед матчем

Наставник «горняков» Паулу Фонсека по сравнению с поединком против «Черноморца» произвел три изменения в составе. После дисквалификации из-за перебора желтых карточек вернулся в центр обороны Ярослав Ракицкий, составивший пару Кучеру. Для Александра игра с «Олимпиком» была 200-й в чемпионате Украины. С первых минут вышел Виктор Коваленко. Впервые в весенней части сезона появился в основе Факундо Феррейра.

Первый тайм

Футболисты «Шахтера» активно начали матч и уже в дебюте создали несколько перспективных моментов. Началось все с дальнего удара Тайсона, с которым с трудом справился голкипер «Олимпика». В следующей атаке мог уже отличиться Факундо Феррейра. Он откликнулся на передачу Бернарда с углового, но головой пробил рядом со штангой. Третья же попытка «горняков» за короткий промежуток времени оказалась результативной. На 7-й минуте Дарио Срна легко разобрался с защитником и навесил в штрафную, где Тайсон головой красиво отправил мяч в дальний угол. После гола игра несколько успокоилась и переместилась в центр поля. «Оранжево-черные» продолжали владеть территориальным преимуществом, однако преодолевать оборонительные редуты соперника стало сложнее. Удвоить счет «Шахтеру» удалось на 37-й минуте благодаря индивидуальным действиям Марлоса и Бернарда. Первый отдал точный пас из глубины поля, второй здорово ушел от защитника и без проблем переиграл вышедшего из ворот Заури Махарадзе. Концовку тайма футболисты обеих команд провели в невысоком темпе и на перерыв ушли при счете 2:0 в пользу «горняков».

Второй тайм

Две стартовые атаки хозяев были неопасными, после чего основные события уже разворачивались у ворот «Олимпика». Острую контратаку разогнали Марлос с Тайсоном, но прострел последнего до адресата не дошел. Голевая комбинация случилась на 58-й минуте. Все те же Марлос, Тайсон, а также Факундо Феррейра разыграли до последнего, и Виктор Коваленко забивал уже в пустые ворота – 0:3. Прошло еще совсем немного времени, и цифры на табло вновь изменились. На этот раз Коваленко пяткой отдал на Феррейру, но защитник соперника коснулся мяча рукой, и арбитр назначил пенальти. Аргентинец был точен. Этот мяч стал 10-м в Премьер-лиге для Факундо, который по этому показателю вместе с Жуниором Мораесом лидирует в гонке бомбардиров. Тут же мог забивать Марлос – голкипер «Олимпика» спас свою команду. На 66-й минуте Паулу Фонсека сделал первую замену, выпустив Максима Малышева вместо Тараса Степаненко. Вскоре на поле появился Александр Зубков, занявший позицию Бернарда. Чуть позже вышел и Алан Патрик, сменивший Тайсона. После четвертого мяча скорости снизились, концовка тайма прошла в невысоком темпе под диктовку «горняков», которые довели игру до логичной победы.

Следующий матч состоится 21 апреля в Киеве. В центральном поединке 26-го тура «Шахтер» на НСК «Олимпийский» встретится с «Динамо». Начало в 20:00.

Источник: пресс-служба ФК «Шахтер»