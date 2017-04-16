Подполковник в зоне АТО обворовывал армию. Новости

Военный комиссар в течение года службы в зоне АТО на Донбассе разворовал военного имущества на 400 тыс. грн, всего за время его службы неучтено и «потеряно» имущества воинской части более чем на 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что с мая 2014 года по май 2015 подполковник занимал должность заместителя командира части по тылу одной из воинских частей. В этот период военная часть находилась в зоне проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей.

Находясь в зоне АТО, подполковник, используя поддельные документы, неоднократно получал военное имущество и тайно вывозил за пределы штаба воинской части и распоряжался им по своему усмотрению. Таким образом, он завладел имуществом на сумму почти 400 тыс. грн.

«Всего за период его службы в должности не учтено и потеряно вещевого имущества воинской части более чем на 3 млн грн», – говорится в сообщении.

В итоге, военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины военному комиссару сообщено о подозрении в присвоении военного имущества со злоупотреблением служебного положения, халатном отношении к служебным обязанностям, составлении и использовании заведомо ложных официальных документов (ч. 2 ст. 410, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 425 УК Украины).

Досудебное следствие продолжается.