Дети-переселенцы бесплатно посетят игры Украинской сборной на Чемпионате мира по хоккею. Новости

До Чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1А осталось меньше недели – он пройдет в Киеве 22-28 апреля. В составе сборной Украины 12 игроков Хоккейного клуба «Донбасс» (Донецк) – действующего чемпиона национального первенства, передает «Радио Свобода».

«Я вижу, что хоккей в Украине жив. Приходят много болельщиков, все приходят, хотят нас поддерживать. Говорят, что на чемпионате будут нас подбадривать. Это приятно», – говорит игрок национальной сборной и донецкого клуба «Донбасс» Сергей Бабинец.

Билетов на матчи украинской сборной уже просто не достать – раскуплены были за месяц. Будут среди болельщиков и дети-переселенцы, и дети бойцов АТО, которые смогут посетить чемпионат мира бесплатно.

«На сегодняшний день нами обработаны десятки заявок от разных организаций спортивных, детских, военных, социальных. Насколько мне известно, они все удовлетворены. Если это нет так, то прошу обратиться ко мне лично. Потому как насколько я знаю, все эти дети получили возможность попасть на хоккей бесплатно», – говорит глава оргкомитета по проведению Чемпионата мира по хоккею в Украине Георгий Зубко.

По словам Сергея Бабинца, это очень важный шаг, что дети с востока Украины получают возможность приходить на такие матчи. «Сейчас у нас очень тяжелая ситуация в стране. Чувство помощи появляется. Мы одна большая семья – Украина. И чужих детей не бывает. Очень хорошо, что у них появляется возможность попадать на спортивные мероприятия. Это очень важно», – говорит хоккеист.

Организаторы уверяют, что готовы к финишной прямой. 20 апреля откроется спортивный городок. Уже сейчас заливают лед во «Дворце спорта», в гостиницах ждут приезда сборных Казахстана, Австрии, Республики Кореи, Польши и Венгрии.

Свой первый матч в рамках чемпионата мира Украина проведет 22 апреля.