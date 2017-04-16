В Краматорске приглашают переселенцев на распределение квартир. Главная

18 апреля в Краматорске пройдут общественные слушания-обсуждение по процедуре распределения жилья для переселенцев в трех общежитиях по ул. Назаренко, ул. Рыбинской и ул. Уральской, где после окончания реконструкции должны появиться 84 квартиры на 253 места.

На публичное общественное обсуждение планируется вынести три проекта решений исполкома Краматорского городского совета:

«Положение о предоставлении в пользование жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц»; «Положение о Комиссии по рассмотрению заявлений для предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц»; «Положение о Наблюдательном совете в сфере распределения жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц».

«Пока будет решаться только, как будет происходить процесс распределения жилья, потому что, чтобы предоставлять уже конкретно договоры, нужно, чтобы для этого был какой-то порядок. Поскольку законом этот порядок никак не урегулирован, было принято решение привлечь общественность к этому вопросу, чтобы все было максимально прозрачно», – рассказала заместитель руководителя проекта «Обеспечение жилыми условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей города Краматорск, которые оказались под влиянием конфликта» Наталья Капуста.

Она подчеркнула, что раз законодательной нормы по распределению жилья нет, то каждый выходит из ситуации как придумает. «Я считаю, что мы, наверное, первый город, который решили этот вопрос упорядочить, создать порядок, решил его обсудить с общественностью. Чтобы потом вопросов не возникало у переселенцев, почему без них распределили, почему кому-то отказали», – добавила руководитель проекта.

Проект по реконструкции общежитий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), как и консультации и публичное общественное обсуждение, проводится при поддержке Совета Европы.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в обсуждении: 18 апреля с 11:00 до 13:00 в Дом культуры «Строитель» по адресу г. Краматорск, ул. Маяковского, 9.

Источник: ТК «ДоТеБе»

Читайте также: