В Луганской области совсем все плохо, – правозащитник о преступлениях в зоне АТО. Главная

На неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса часто похищают людей, а в «серой зоне» подконтрольной территории сложная ситуация с расследованиями преступлений. Об этом стало известно в ходе исследования Харьковской правозащитной группы, о чем рассказала юрист Наталья Охотникова в эфире «Громадського радіо».

«Что касается неподконтрольных территорий, то там очень часто похищают людей, в частности, таксисты, эти преступления никак не расследуются. В один день пропали 3 или 4 таксиста в Луганске. Один был найден мертвым почти сразу, судьба остальных неизвестна», – говорит Охотникова.

Что касается «серой зоны» подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, «к сожалению, мы вынуждены констатировать, что там тоже не все хорошо в расследованиях». «Потому что все это происходило с 2014 года, и во время массовых неизбирательных обстрелов, которые попадали на территорию мирных городов на территорию, где жили мирные граждане, правоохранители не проявляли, по нашему мнению, достаточной активности и определенных шагов по расследованию. Они не всегда вовремя выезжали на место преступления, более того, они не всегда туда даже выезжали», – рассказывает Наталья Охотникова.

Правозащитница отмечает, что на сегодня ситуация улучшилась, но больше по Донецкой области. «Что касается Луганской области, там совсем все плохо, особенно нас беспокоит Станица Луганская. Этот населенный пункт со всех сторон проблемный. Во-первых, в 2014 году он "ходил" туда-сюда, потом украинские войска его освободили. Там были массовые ранения, смерти. Это даже элементарно не фиксировалось, не говоря уже о том, чтобы провести надлежащее расследование», – отмечает Охотникова.

Она акцентирует внимание на том, что не всегда преступления на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей правоохранительные органы хотят квалифицировать как преступления, связанные с АТО. «Всяким образом пытаются скрыть связь определенных событий с АТО. Если мы говорим об убийствах и ранениях, то всеми правдами и неправдами, особенно в 2014 и 2015 годах, старались в свидетельстве о смерти написать, что это бытовая травма или сердечный приступ. Я лично держала документы женщины, убитой снарядом во дворе собственного дома, а в свидетельстве о смерти в графе причина было написано – взрыв, не связанный с производством. Там есть графа "военные действия", но не она была подчеркнута, то есть, как будто, у нее дома произошел взрыв газового баллона. Соответственно, ее семья не может претендовать на какие-то выплаты компенсаций. В 2014-2015 годах это было массово, и только когда гражданское общество стало обращать на это внимание, количество таких случаев уменьшилось», – констатирует правозащитница.