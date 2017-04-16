Житель Волновахи решил научить земляков экономить на отоплении (Фото). Главная

В Волновахе (Донецкая обл.) открылся центр энергоэффективности. Инициатором выступил местный предприниматель-волонтер. Он создал платформу и подобрал команду из людей, которые должны научить жителей экономить на коммунальных услугах.

Основатели центра уверенны, что сделать коммунальные услуги не такими обременительными для семейного бюджета возможно и крайне необходимо. Проводить термомодернизацию планируют за собственные и кредитные средства, за счет правительственной программы для ОСМД (общество совладельцев многоквартирных домов) и при поддержке местной и районной власти.

«Начинать мы будем с идеи популяризации среди местного населения о том, что необходимо заниматься термомодернизацией своих домов. Мы будем собирать председателей ОСМД, будем их убеждать, будем им помогать. Будем собирать обычных жителей многоквартирных домов. Будем их убеждать создавать ОСМД, проводить энергоэффективные мероприятия. Просто будем людям рассказывать, почему для них это выгодно», – поясняет основатель Волновахского центра энергоэффективности Сергей Обидченко.

Успешным опытом поделился с жителями Волновахи глава совета голов ОСМД Луцка Роман Бондарук. Он принимал участие в реализации проектов термомодернизации многоэтажек, детских садов и школ в своем городе. «На примере Луцка, у нас существует программа, которая позволяет возместить процентную ставку по привлеченным кредитам для ОСМД. Если ОСМД берет кредит, то все проценты по кредиту погашает город. А государственная программа "Теплые кредиты" погашает 40% тела кредита. И фактически, когда люди берут этот кредит, проводят мероприятия по энергосбережению, у них мало того, что платежка по коммунальным услугам не вырастает, она еще и уменьшается, и люди имеют комфортные условия проживания», – рассказал Роман Бондарук.

Он уверен, что центры энергоэффективности необходимо открывать в каждом городе Украины. Мероприятия по утеплению позволяют экономить на оплате услуг почти в 2 раза. «На примере Луцка конкретные цифры. Если в самый холодный период у нас за 1 кв. м. в доме, где не было никаких мероприятий, люди платили 38 грн за тепло, то в доме, где были проведены мероприятия, люди платили 17 грн на 1 кв. м. Ощущаете разницу?», – отметил Роман Бондарук.

Посетители Волновахского центра энергоэффективности, а также его основатели сетуют, что коммунальная реформа могла бы продвигаться увереннее. «Тема энергоэффективности очень остро стоит в нашем городе. Пока предусмотрено только областным проектом утепление пяти домов. Это пилотный областной проект. Но никто из ОСМД не решается взять кредиты и участвовать в этой программе. Но, я думаю, на примере Волновахи и Луцка у нас все получится», – поделились представитель совета голов ОСМД Мариуполя Елена Викентьева.

Основатель центра энергоэффективности уверяет, что после того, как сделают термомодернизацию одного дома, жители Волновахи увидят, что это дает ощутимую экономию расходов на коммунальные услуги. И тогда дело пойдет быстрее.

«На самом деле, если мы говорим о жильцах многоквартирных домов, людям вкладывать денег не надо. Потому что они будут делать термомодернизацию за счет тех денег, которые могут сэкономить после утепления. Дополнительных затрат для них никаких нет», – разъяснил Сергей Обидченко.

Источник: ТК «ДоТеБе» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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