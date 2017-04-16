Как переселенцы могут получить материальную помощь от Фонда соцстраха. Главная

Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности Украины утвердил механизм предоставления материального обеспечения некоторым категориям граждан, сообщает «ЛІГА. Закон».

Материальное обеспечение Фонда соцстраха включает выплаты по временной утрате трудоспособности, по беременности и родам, а также помощь на погребение.

Постановлением Фонда соцстраха № 8 от 24 января 2017 года получить помощь могут следующие категории населения:

лица, состоявшие в трудовых отношениях и добровольно переселившиеся с неподконтрольной территории;

лица, состоявшие в трудовых отношениях с предприятиями, зарегистрированными в зоне АТО, или с бюджетными учреждениями, переехавшими с неподконтрольной территории, но не обеспечившими свою деятельность надлежащим образом;

лица, которым страховщик не выплатил материальное обеспечение по страховым случаям, наступившим в период работы, из-за невозможности установить его местонахождение.

Для получения материального обеспечения необходимо обратиться лично или через законного представителя в отделение исполнительной дирекции Фонда соцстраха по фактическому месту жительства или регистрации с заявлением и необходимыми документами.

Расчет помощи производится из средней зарплаты, рассчитанной на основе сведений Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, путем умножения суммы дневной выплаты, размер которой устанавливается в процентах среднедневной зарплаты в зависимости от страхового стажа, на количество дней, подлежащих оплате.

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