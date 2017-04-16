В Мариуполе уже выписали 1,5 тыс. рецептов на «Доступные лекарства». Главная

Мариуполь (Донецкая обл.) присоединился к государственной программе «Доступные лекарства». На реализацию программы в приморском городе выделено около 16 млн грн. За первые 3 дня врачи выдали 1,5 тыс. рецептов на лекарства. Об этом рассказал начальник Управления здравоохранения Мариупольского городского совета Сергей Данилков.

Государственная программа «Доступные лекарства» рассчитана на граждан с тремя видами заболеваний: сахарный диабет второго типа, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.

Например, во втором центре первичной медико-санитарной помощи Мариуполя (ЦПМСП №2) таких больных, находящихся на диспансерном учете, 40 тысяч. В их числе пенсионерка Валентина Яковлевна. Она болеет более 20 лет, ежемесячно на медикаменты тратит до 500 грн. За 3 лекарства по госпрограмме ей нужно доплатить всего 6 грн.

«Это чудесный проект. Главное, чтобы были доброкачественные лекарства. Даже не ожидали, что нам такое могут сделать», – отметила Валентина Яковлевна.

Какого качества выбирать лекарства, пациенты решают сами. В госреестре 157 наименований препаратов от украинских и зарубежных производителей. 23 из них выдаются бесплатно. За дорогие медикаменты придется доплатить от 10 до 30% от стоимости товара.

«Есть препараты, где [пациенты] доплачивают 0 коп., где-то 50, а где-то 20 грн. То есть, чем дороже препарат. Например, "Клапедогрель" стоит 500 грн, придется пациенту доплатить 50 грн», – разъясняет главный врач ЦПМСП №2 Татьяна Душа.

Получить медикаменты по социальной программе можно лишь в тех аптечных сетях, с которыми медицинские центры заключили договоры. Такие аптеки обозначены специальными табличками.

Как отметил подчеркнул Сергей Данилко, в Мариуполе к реализации программы присоединилось 6 аптечных сетей, а это – 43 аптеки.

Выдадут лекарства только при наличии специального рецепта с красной печатью. «Ставится красная печать. Она отличается от обычного рецепта тем, что на ней написано "Вартість підлягає відшкодуванню"», – уточняет Татьяна Душа.

Каждая аптека-участник госпрограммы должна иметь как минимум 2 наименования лекарственных препаратов: отечественного и зарубежного производства. «Мы стараемся поддерживать нужный ассортимент. Сейчас как раз тот самый период, когда мы изучаем спрос, когда мы его нарабатываем. Если даже какой-то препарат, который у нас редко спрашивали, мы его заказываем сегодня на завтра», – говорит начальник фармацевтического отдела аптечной сети Наталья Арсени.

Сергей Данилков отметил, что пока есть трудности. К примеру, лекарств для гипертоников недостаточно. Часто встречается несоответствие цен. В частности, цены, которые были заложены программой часто ниже, чем есть на самом деле. Все эти проблемы сейчас решаются.

Источник: ТРКК «Сигма», Сайт города Мариуполя

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