В Северодонецке освятили новый изолятор временного содержания (Фото). Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) освятили помещение изолятора временного содержания (ИВС). Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

«В городе Северодонецке священник освятил помещение нового изолятора временного содержания, который на прошлой неделе был введен в эксплуатацию», – уточнила Погукай.

Священник провел обряд освящения помещений и граждан, которые в настоящее время находятся под следствием в изоляторе временного содержания.

«Такой ритуал освобождает человека от бремени грехов и зла, настраивает на правильную жизнь во имя славы Божией, любви и добра», – подчеркнула Погукай.

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