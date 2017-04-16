Сегодня многие люди на Донбассе думают, что у них нет завтрашнего дня, – митрополит Горловский и Славянский. Главная

Сегодня, когда идет война на Донбассе, многие преисполнены ненависти и вражды. Но христиане не могут быть ретрансляторами этих чувств, они должны суметь на это ответить своей улыбкой, любовью и добрыми делами. Об этом говорится в Пасхальном послании митрополита Горловского и Славянского Митрофана.

«Пока у человека нет ответа на вопрос о смысле собственного бытия, он не может жить полноценной жизнью. Можно считать этот вопрос философским и обсуждать его за чашкой чая. Можно есть, пить, одеваться, работать, ездить в отпуск, встречаться с какими-то радостями, называя их удачей, и с какими-то огорчениями, которые разрушают все, что ты до этого строил. Но когда все рушится, когда нет никакой опоры, когда никакие внешние обстоятельства не дают ответа, что будет дальше и зачем вообще жить, этот вопрос перестает быть отвлеченным. Он становится самым важным», – отмечает Митрофан.

«Сегодня люди на Донбассе живут в состоянии неопределенности. Мы не знаем, когда закончится война, когда внешние обстоятельства нашей жизни станут менее суровыми. Многие думают, что у них нет завтрашнего дня. Пасха – это полнота радости, которая отвечает не только на все настоящие вопросы, но и на вопрос о нашем будущем. Для нас, христиан, это радость о том, что смысл жизни у нас есть, и он во Христе и в вечности. Это возможность пережить иного, вечного жития начало, приобщиться к Царству Небесному, пришедшему в силе, уже здесь, на земле. Все остальное имеет преходящее значение — внешние обстоятельства могут быть какими угодно, но все происходящее с нами имеет смысл, ничто не напрасно. А если есть смысл, значит, есть и жизнь», – отмечает митрополит.

В эти дни он призвал помнить о милосердии и любви к ближним. «Если у нас уже есть эта радость и смысл жизни, если мы обрели опору, мы тоже должны для кого-то стать опорой… Время поста и молитвы должно увенчаться в пасхальную ночь ощущением, что люди вокруг нас — не атомы и не пустое место, а наши братья и сестры, на которых изливается наша любовь. Если мы чувствуем, что каждому рядом с нами мы готовы и свою еду отдать, и свою одежду, и поделиться своим временем и любовью, значит, пост для нас не прошел зря. Он стал для нас благодатным временем — временем приобретения, которое наполнило нашу жизнь новым содержанием. Мы приобрели любовь», – подчеркивается в послании.

«Если мы христиане, мы не можем быть ретрансляторами ненависти, вражды, зависти и прочего зла, которое сегодня разрушает все – в том числе и нас самих… Стать закваской для тех, кто сегодня пребывает во вражде, ненависти, эгоизме, суметь на это ответить своей улыбкой, любовью и добрыми делами», – резюмирует Митрофан.