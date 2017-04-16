В Славянске встретили Светлое Христово Воскресение (Фото). Новости

В церквях и храмах Славянска прошли богослужения по случаю Светлого Христового Воскресения. Прихожане разных церквей исповедующие христианские каноны, пришли в этот день в церкви, чтобы присутствовать на торжественных богослужениях, принять участие в крестном ходе и посетить утреннюю и Божественную литургии.

По традиции православные в этот день освящают корзины с куличами, крашеными яйцами, колбасою, салом, соль для того чтобы разговеться после строгого семидневного поста.





Источник: Деловой Славянск