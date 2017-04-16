Сводка из зоны АТО за 15 апреля: версии сторон конфликта. Главная

Ситуация в районе проведения АТО остается спокойной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Об этом сегодня утром, 16 апреля, сообщил руководитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Ярослав Чепурной.

За минувшие сутки противник 29 раз обстрелял позиции сил АТО. «Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали "режим тишины" и огонь в ответ не открывали», – отметил Чепурной.

На приморском (мариупольском) направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал украинскиt позиции в районе Марьинки. «Кроме того, свои цели здесь искали вражеские снайперы. Морских пехотинцев в районе Водяного враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По морпехам в Широкино противник бил из вооружения БМП и стрелкового оружия. По защитникам Павлополя вел огонь из гранатометов, а по защитникам Гнутово и Чермалык – из крупнокалиберных пулеметов», – уточнили в штабе АТО.

На донецком направлении по позициям в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески противник вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты рядом с Луганским обстреливались из гранатометов. «По защитникам Опытного бил из пулеметов, а по защитникам Каменки – из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались вражеские снайперы», – детализировал Чепурной.

На луганском направлении из автоматических гранатометов противник вел огонь по защитникам Лобачева, а защитников Новоалександровка обстреливал из стрелкового оружия.

На момент публикации «ДНР» и «ЛНР» свои версии событий на линии фронта за прошедшие сутки не обнародовали.