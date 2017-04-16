Куличи, котики и зайчики на бульваре Пушкина в Донецке (Фото). Главная

15 апреля в Донецке на бульваре Пушкина была проведена благотворительная акция для маленьких пациентов онкогематологического отделения Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой епархии Украинской православной церкви.

Отмечается, что вниманию дончан были представлены различные сладости, пряники, кексы, поделки, сделанные руками воспитанников воскресных школ и их родителей, декупаж, роспись на бутылках и доске различной техникой, мягкие игрушки и многое другое.

Все собранные средства будут направлены в ИНВХ им. Гусака города Донецка.

Фото пресс-службы Донецкой епархии Украинской православной церкви