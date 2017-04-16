В Авдеевке в результате минометного обстрела поврежден дом (Фото). Новости

15 апреля около 19:30 под минометным огнем оказалась старая часть Авдеевки. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

«Сегодня в Авдеевское отделение полиции обратилась местная пенсионерка, которая сообщила, что во время вчерашнего обстрела пострадало ее домовладение, расположенное по ул. Чернышевского. А именно, осколками повреждены окна здания и забор», – говорится в сообщении.

Правоохранители обходят пострадавший район и выясняют, есть ли другие повреждения, а также оказывают помощь гражданам, которые в этом нуждаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Фото Покровского отдела полиции Донецкой области